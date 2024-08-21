Атака "шахедов" на Киевщину: Обломками поврежден частный дом, оборваны линии электросетей
В Киевской области российские оккупанты совершили атаку ударными БПЛА.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Воздушная тревога продолжалась всю ночь и утро в течение более 9 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют" ,- говорится в сообщении.
По состоянию на 11:00 в результате падения обломков сбитых целей зафиксировано повреждение одного частного дома, обрывы линий электросетей. также в одном из районов возник пожар травяного настила. Возгорание ликвидировано.
"Большая часть обломков вражеских целей фиксируется за пределами населенных пунктов на открытых участках местности", - добавили в ОВА.
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