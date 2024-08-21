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Атака "шахедів" на Київщині: Уламками пошкоджено приватний будинок, обірвано лінії електромереж

шахед

У Київській області російські окупанти здійснили атаку ударними БПЛА.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога тривала всю ніч та ранок протягом більше 9 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні" ,- йдеться в повідомленні.

Станом на 11:00 внаслідок падіння уламків збитих цілей зафіксовано пошкодження одного приватного будинку, обриви ліній електромереж.Також в одному з районів виникла пожежа трав'яного настилу. Загорання ліквідовано.

"Більша частина уламків ворожих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - додали в ОВА.

Читайте: Доба на Донеччині: Під вогнем РФ три райони області, є загиблий, 4 поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (3999) обстріл (28156)


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