Атака "шахедів" на Київщині: Уламками пошкоджено приватний будинок, обірвано лінії електромереж
У Київській області російські окупанти здійснили атаку ударними БПЛА.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Повітряна тривога тривала всю ніч та ранок протягом більше 9 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні" ,- йдеться в повідомленні.
Станом на 11:00 внаслідок падіння уламків збитих цілей зафіксовано пошкодження одного приватного будинку, обриви ліній електромереж.Також в одному з районів виникла пожежа трав'яного настилу. Загорання ліквідовано.
"Більша частина уламків ворожих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - додали в ОВА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль