Ночная атака на Киевщину: в результате падения обломков сбитых вражеских целей зафиксировано повреждение 4 частных домов

Ночью и утром враг пытался атаковать Киевскую область с помощью ударных дронов и ракет. В результате сбитых целей фиксируются повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Он отметил, что вражеские цели сбиты силами противовоздушной обороны. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет.

"В результате падения обломков сбитых целей пока зафиксировано повреждение 4 частных домов и хозяйственной постройки в одном из населенных пунктов области. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены, посечены фасады", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в одном из районов возникло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован.

Оперативные группы продолжают фиксацию последствий вражеской атаки, добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что утром 20 августа в Киевской области работали силы ПВО.

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