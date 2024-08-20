Ночная атака на Киевщину: в результате падения обломков сбитых вражеских целей зафиксировано повреждение 4 частных домов
Ночью и утром враг пытался атаковать Киевскую область с помощью ударных дронов и ракет. В результате сбитых целей фиксируются повреждения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.
Он отметил, что вражеские цели сбиты силами противовоздушной обороны. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет.
"В результате падения обломков сбитых целей пока зафиксировано повреждение 4 частных домов и хозяйственной постройки в одном из населенных пунктов области. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены, посечены фасады", - говорится в сообщении.
Кроме того, в одном из районов возникло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован.
Оперативные группы продолжают фиксацию последствий вражеской атаки, добавил глава ОВА.
Ранее сообщалось, что утром 20 августа в Киевской области работали силы ПВО.
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