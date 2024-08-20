Нічна атака на Київщину: внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 4 приватні будинки

Вночі та зранку ворог намагався атакувати Київщину за допомогою ударних дронів та ракет. Унаслідок збитих цілей фіксуються пошкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він зазначив, що ворожі цілі збиті силами протиповітряної оборони. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає.

"Унаслідок падіння уламків збитих цілей наразі зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків та господарчої будівлі в одному з населених пунктів області. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни, посічені фасади", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, в одному з районів виникло займання трав'яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована.

Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки, додав очільник ОВА.

Раніше повідомлялося, що зранку 20 серпня у Київській області працювали сили ППО.

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