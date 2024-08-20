Россияне атаковали ракетами и "шахедами": силы ПВО уничтожили 28 воздушных целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 20 августа 2024 года противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, крылатой ракетой "Искандер-К" из Брянской обл., управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской и Запорожской областей, а также 26 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск - РФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей: одну крылатую ракету "Искандер-К", две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

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