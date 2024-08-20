Росіяни атакували ракетами та "шахедами": сили ППО знищили 28 повітряних цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 20 серпня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, крилатою ракетою "Іскандер-К" із Брянської обл., керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також 26 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей: одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей", - йдеться в повідомленні.

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