"Динамо" проиграло австрийскому РБ Зальцбург в первом матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов

Киевское "Динамо" проиграло австрийскому клубу "Ред Бул" (Зальцбург) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Киевляне пропустили два мяча, по одному в каждом из таймов. В первом забил вингер австрийцев Нене Доргелес. Во втором, на 49 минуте с пенальти отличился Мауритс Кьергард.

Ответный матч пройдет в Зальцбурге во вторник 27 августа.

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