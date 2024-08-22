"Динамо" проиграло австрийскому РБ Зальцбург в первом матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов
Киевское "Динамо" проиграло австрийскому клубу "Ред Бул" (Зальцбург) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Киевляне пропустили два мяча, по одному в каждом из таймов. В первом забил вингер австрийцев Нене Доргелес. Во втором, на 49 минуте с пенальти отличился Мауритс Кьергард.
Ответный матч пройдет в Зальцбурге во вторник 27 августа.
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+8 Роман Кантарский
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Трансляція його зачепила...
от цікаво, звідки у єврея суркіса прихільність до ортодоксального православ'я?
папа Міша Давідовіч, якби був живий, то доживав би в ****.
**** тут ще й досі роблять таваріщі суркісяни???