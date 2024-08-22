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"Динамо" проиграло австрийскому РБ Зальцбург в первом матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов

динамо

Киевское "Динамо" проиграло австрийскому клубу "Ред Бул" (Зальцбург) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Киевляне пропустили два мяча, по одному в каждом из таймов. В первом забил вингер австрийцев Нене Доргелес. Во втором, на 49 минуте с пенальти отличился Мауритс Кьергард.

Ответный матч пройдет в Зальцбурге во вторник 27 августа.

Также читайте: "Динамо" побеждает "Рейнджерс" в ответном матче и выходит в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Автор: 

Динамо (789) Лига чемпионов (282) футбол (3586)


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Топ комментарии
+8
Клас австрійців вище...І це далеко не гранд...Тому груповий етап Ліги Європи - це максимум сьогоднішнього Динамо.
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22.08.2024 00:03
+5
фарт до неналаштування на гру, до відсутності характеру та заряженості на боротьбу, до продемонстрованої знервованості має такий же стосунок, як понос до кефіру.
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22.08.2024 00:02
+5
мабуть зразу після голосування поїхав.

от цікаво, звідки у єврея суркіса прихільність до ортодоксального православ'я?
папа Міша Давідовіч, якби був живий, то доживав би в ****.
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22.08.2024 00:53
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Неподфартило...
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21.08.2024 23:57 Ответить
фарт до неналаштування на гру, до відсутності характеру та заряженості на боротьбу, до продемонстрованої знервованості має такий же стосунок, як понос до кефіру.
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22.08.2024 00:02 Ответить
Тому що fartили.
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22.08.2024 00:45 Ответить
ПРИ ТАКОМУ РІВНІ ГРАВЦІВ ФАРТ НЕ ДОПОМОЖЕ...
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22.08.2024 00:59 Ответить
Для фарта, в нашем случае, нужны какие-то обстоятельства, например если бы у 11 основных игроков Зальцбурга случилась бы дизентерия. А так да, не фатануло..
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22.08.2024 03:49 Ответить
просто цікаво, а хто підписав відрядження, чи дозвіл на виїзд за кордон народному депутату України під час сесії Верховної Ради, коли прймаються доленосні для України закони?
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21.08.2024 23:59 Ответить
а хто поїхав? гріша?
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22.08.2024 00:27 Ответить
а хто ж?
Трансляція його зачепила...
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22.08.2024 00:36 Ответить
мабуть зразу після голосування поїхав.

от цікаво, звідки у єврея суркіса прихільність до ортодоксального православ'я?
папа Міша Давідовіч, якби був живий, то доживав би в ****.
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22.08.2024 00:53 Ответить
Іоффе стареньке і тому... Мазурашу, Мамоян -суто христьянє канону чи-то коптів, чи-то ситхів , пара- трійка джудів (їм можна бо історично нехристі), та одна чи-то вівця, чи-то грибб? - бо пмс... Але ж є малдаванєн младий та купа виродків на -ов, -ев,-ко? Страшного Суду не бояцця?
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22.08.2024 04:33 Ответить
Дві фото рига Папієва чи то його брат близнюк але неоднофамілець
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22.08.2024 05:45 Ответить
Так він ж пенсіонер давно, може собі кататися в улюблене Монако чи от у Австрію...
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22.08.2024 01:54 Ответить
це я пенсіонер, можу кататися. А він - нардеп, під час війни за кордон може лише у відрядження в державних справах, а не у футбольних. Погранці нардепів (в т.ч. жінок-нардепів) не мають права випускати, як і всіх чоловіків від 18-ти до 60-ти
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22.08.2024 01:58 Ответить
І я можу! Але якось не хочеччься( тому й не у раді мабуть(
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22.08.2024 04:07 Ответить
Клас австрійців вище...І це далеко не гранд...Тому груповий етап Ліги Європи - це максимум сьогоднішнього Динамо.
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22.08.2024 00:03 Ответить
просто Динамо на 2 кубка не хватить , Сурк1с хоче виграти чемп1онат
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22.08.2024 15:02 Ответить
Нурсултан чекає
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22.08.2024 00:08 Ответить
Пох
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22.08.2024 00:11 Ответить
Але Динамо потрохи прогресує
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22.08.2024 00:12 Ответить
ОТ ЯКЩО У ВІДПОВІДІ ПРОГРАЮТЬ 1:0, ТОДІ ЦЕ БУДЕ ПРОГРЕС..
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22.08.2024 00:58 Ответить
Їм поки в Лізі чемпіонів нічого робити! Програють - потраплять у Лігу Європи і там хоч боротися зможуть...
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22.08.2024 01:55 Ответить
В лигу европы. Там хоть какие то очки может возьмут.
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22.08.2024 00:14 Ответить
кумасів ***** ухуйкали?
**** тут ще й досі роблять таваріщі суркісяни???
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22.08.2024 00:45 Ответить
Динамо завжди душили пресингом, і успішно. По совковому це колєктівний отбор мяча. І у кудєсніков квадрата 4 на 2 шансів нема ніяких. І головне-розвернули квадратистів мордою до своїх воріт. І фсьо.... Потухли зразу ж.
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22.08.2024 02:16 Ответить
Суркис продал всех, кого мог - и вот результат!
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22.08.2024 03:17 Ответить
Ого я подивився хто ще сидить у ВР України...Там кодло сіксот кацапських ..ВР треба розігнати ..Влізли туди ще до війни агенти .. СБУ алллльо
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22.08.2024 05:48 Ответить
Оцей футбол зараз дійсно на часі?
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22.08.2024 08:07 Ответить
Це той рідкісний випадок, коли за команду не соромно.
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22.08.2024 10:42 Ответить
 
 