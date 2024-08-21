"Динамо" програло австрійському РБ Зальцбург у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів
Київське "Динамо" програло австрійському клубу "Ред Бул" (Зальцбург) у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Кияни пропустили два м'ячі, по одному в кожному з таймів. В першому забив вінгер австрійців Нене Доргелес. В другому, на 49 хвилині з пенальті відзанчився Маурітс К'єргард.
Матч відповідь пройде у Зальцбургу у вівторок 27 серпня.
Топ коментарі
+8 Роман Кантарский
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+5 Ан Мур
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+5 Urs
показати весь коментар22.08.2024 00:53
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от цікаво, звідки у єврея суркіса прихільність до ортодоксального православ'я?
папа Міша Давідовіч, якби був живий, то доживав би в ****.
**** тут ще й досі роблять таваріщі суркісяни???