"Динамо" програло австрійському РБ Зальцбург у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів

Київське "Динамо" програло австрійському клубу "Ред Бул" (Зальцбург) у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Кияни пропустили два м'ячі, по одному в кожному з таймів. В першому забив вінгер австрійців Нене Доргелес. В другому, на 49 хвилині з пенальті відзанчився Маурітс К'єргард.

Матч відповідь пройде у Зальцбургу у вівторок 27 серпня.

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