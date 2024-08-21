УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8244 відвідувача онлайн
Новини
7 755 28

"Динамо" програло австрійському РБ Зальцбург у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів

динамо

Київське "Динамо" програло австрійському клубу "Ред Бул" (Зальцбург) у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Кияни пропустили два м'ячі, по одному в кожному з таймів. В першому забив вінгер австрійців Нене Доргелес. В другому, на 49 хвилині з пенальті відзанчився Маурітс К'єргард.

Матч відповідь пройде у Зальцбургу у вівторок 27 серпня. 

Читайте: "Динамо" перемагає "Рейнджерс" у матчі-відповіді та виходить до плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів

Автор: 

Динамо (238) Ліга чемпіонів (201) футбол (1581)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Клас австрійців вище...І це далеко не гранд...Тому груповий етап Ліги Європи - це максимум сьогоднішнього Динамо.
показати весь коментар
22.08.2024 00:03
+5
фарт до неналаштування на гру, до відсутності характеру та заряженості на боротьбу, до продемонстрованої знервованості має такий же стосунок, як понос до кефіру.
показати весь коментар
22.08.2024 00:02
+5
мабуть зразу після голосування поїхав.

от цікаво, звідки у єврея суркіса прихільність до ортодоксального православ'я?
папа Міша Давідовіч, якби був живий, то доживав би в ****.
показати весь коментар
22.08.2024 00:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неподфартило...
показати весь коментар
21.08.2024 23:57 Відповісти
фарт до неналаштування на гру, до відсутності характеру та заряженості на боротьбу, до продемонстрованої знервованості має такий же стосунок, як понос до кефіру.
показати весь коментар
22.08.2024 00:02 Відповісти
Тому що fartили.
показати весь коментар
22.08.2024 00:45 Відповісти
ПРИ ТАКОМУ РІВНІ ГРАВЦІВ ФАРТ НЕ ДОПОМОЖЕ...
показати весь коментар
22.08.2024 00:59 Відповісти
Для фарта, в нашем случае, нужны какие-то обстоятельства, например если бы у 11 основных игроков Зальцбурга случилась бы дизентерия. А так да, не фатануло..
показати весь коментар
22.08.2024 03:49 Відповісти
просто цікаво, а хто підписав відрядження, чи дозвіл на виїзд за кордон народному депутату України під час сесії Верховної Ради, коли прймаються доленосні для України закони?
показати весь коментар
21.08.2024 23:59 Відповісти
а хто поїхав? гріша?
показати весь коментар
22.08.2024 00:27 Відповісти
а хто ж?
Трансляція його зачепила...
показати весь коментар
22.08.2024 00:36 Відповісти
мабуть зразу після голосування поїхав.

от цікаво, звідки у єврея суркіса прихільність до ортодоксального православ'я?
папа Міша Давідовіч, якби був живий, то доживав би в ****.
показати весь коментар
22.08.2024 00:53 Відповісти
Іоффе стареньке і тому... Мазурашу, Мамоян -суто христьянє канону чи-то коптів, чи-то ситхів , пара- трійка джудів (їм можна бо історично нехристі), та одна чи-то вівця, чи-то грибб? - бо пмс... Але ж є малдаванєн младий та купа виродків на -ов, -ев,-ко? Страшного Суду не бояцця?
показати весь коментар
22.08.2024 04:33 Відповісти
Дві фото рига Папієва чи то його брат близнюк але неоднофамілець
показати весь коментар
22.08.2024 05:45 Відповісти
Так він ж пенсіонер давно, може собі кататися в улюблене Монако чи от у Австрію...
показати весь коментар
22.08.2024 01:54 Відповісти
це я пенсіонер, можу кататися. А він - нардеп, під час війни за кордон може лише у відрядження в державних справах, а не у футбольних. Погранці нардепів (в т.ч. жінок-нардепів) не мають права випускати, як і всіх чоловіків від 18-ти до 60-ти
показати весь коментар
22.08.2024 01:58 Відповісти
І я можу! Але якось не хочеччься( тому й не у раді мабуть(
показати весь коментар
22.08.2024 04:07 Відповісти
Клас австрійців вище...І це далеко не гранд...Тому груповий етап Ліги Європи - це максимум сьогоднішнього Динамо.
показати весь коментар
22.08.2024 00:03 Відповісти
просто Динамо на 2 кубка не хватить , Сурк1с хоче виграти чемп1онат
показати весь коментар
22.08.2024 15:02 Відповісти
Нурсултан чекає
показати весь коментар
22.08.2024 00:08 Відповісти
Пох
показати весь коментар
22.08.2024 00:11 Відповісти
Але Динамо потрохи прогресує
показати весь коментар
22.08.2024 00:12 Відповісти
ОТ ЯКЩО У ВІДПОВІДІ ПРОГРАЮТЬ 1:0, ТОДІ ЦЕ БУДЕ ПРОГРЕС..
показати весь коментар
22.08.2024 00:58 Відповісти
Їм поки в Лізі чемпіонів нічого робити! Програють - потраплять у Лігу Європи і там хоч боротися зможуть...
показати весь коментар
22.08.2024 01:55 Відповісти
В лигу европы. Там хоть какие то очки может возьмут.
показати весь коментар
22.08.2024 00:14 Відповісти
кумасів ***** ухуйкали?
**** тут ще й досі роблять таваріщі суркісяни???
показати весь коментар
22.08.2024 00:45 Відповісти
Динамо завжди душили пресингом, і успішно. По совковому це колєктівний отбор мяча. І у кудєсніков квадрата 4 на 2 шансів нема ніяких. І головне-розвернули квадратистів мордою до своїх воріт. І фсьо.... Потухли зразу ж.
показати весь коментар
22.08.2024 02:16 Відповісти
Суркис продал всех, кого мог - и вот результат!
показати весь коментар
22.08.2024 03:17 Відповісти
Ого я подивився хто ще сидить у ВР України...Там кодло сіксот кацапських ..ВР треба розігнати ..Влізли туди ще до війни агенти .. СБУ алллльо
показати весь коментар
22.08.2024 05:48 Відповісти
Оцей футбол зараз дійсно на часі?
показати весь коментар
22.08.2024 08:07 Відповісти
Це той рідкісний випадок, коли за команду не соромно.
показати весь коментар
22.08.2024 10:42 Відповісти
 
 