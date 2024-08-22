Россияне запускали ударные БПЛА: курс - на Полтавщину

В ночь на 22 августа россияне запустили по Украине ударные БПЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.

"Движение ударных БПЛА через Сумщину в направлении Полтавщины!" - сообщили ВС.

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