Россияне запускали ударные БПЛА: курс - на Полтавщину
В ночь на 22 августа россияне запустили по Украине ударные БПЛА.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.
"Движение ударных БПЛА через Сумщину в направлении Полтавщины!" - сообщили ВС.
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