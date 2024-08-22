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Россияне запускали ударные БПЛА: курс - на Полтавщину

шахеди

В ночь на 22 августа россияне запустили по Украине ударные БПЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.

"Движение ударных БПЛА через Сумщину в направлении Полтавщины!" - сообщили ВС.

Также смотрите: Воздушные силы уничтожили 50 из 69 "шахедов" и одну ракету Х-59/Х-69. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3520) Воздушные силы (2241)


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