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Росіяни запустили ударні БпЛА: тримають курс на Полтавщину

шахеди

В ніч на 22 серпня росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини!" - йдеться в повідомленні ПС.

Читайте: Повітряні сили знищили 50 із 69 "шахедів" та одну ракету Х-59/Х-69. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4079) Повітряні сили (2581)


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