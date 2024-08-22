Росіяни запустили ударні БпЛА: тримають курс на Полтавщину
В ніч на 22 серпня росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини!" - йдеться в повідомленні ПС.
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