Росіяни запустили ударні БпЛА: тримають курс на Полтавщину

В ніч на 22 серпня росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини!" - йдеться в повідомленні ПС.

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