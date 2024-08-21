Повітряні сили знищили 50 із 69 "шахедів" та одну ракету Х-59/Х-69. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 21 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області, та 69 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 72 повітряних цілей.

Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

"У результаті протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль: одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей", - зазначив Олещук.

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Крім того, ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено – імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Інформація уточнюється.

Також зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській області, ще один російський БпЛА повернувся "на родіну" – у Бєлгородську область.

Станом на 11:15 один ворожий безпілотник знаходиться в повітряному просторі на Черкащині. Бойова робота триває, додав командувач ПС ЗСУ.

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