Воздушные силы уничтожили 50 из 69 "шахедов" и одну ракету Х-59/Х-69. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 21 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской области, и 69 ударными БПЛА типа "Shahed" (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 72 воздушных целей.

Воздушное нападение противника отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбита 51 воздушная цель: одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и 50 ударных БПЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей", - отметил Олещук.

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Кроме того, еще 16 вражеских БПЛА локально потеряно - предположительно упали под воздействием радиоэлектронных средств противодействия. Информация уточняется.

Также зафиксировано пересечение вражеским ударным дроном государственной границы с Республикой Беларусь в Черниговской области, еще один российский БПЛА вернулся "на родину" - в Белгородскую область.

По состоянию на 11:15 один вражеский беспилотник находится в воздушном пространстве в Черкасской области. Боевая работа продолжается, добавил командующий ВС ВСУ.

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