Россиянам хотят запретить покупать недвижимость в Финляндии, - правительство

Правительство Финляндии планирует запретить гражданам РФ операции с недвижимостью.

Об этом заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, покупка недвижимости в Финляндии является частью попыток РФ влиять на власть страны, а ее запрет также оправдан с учетом полномасштабной российской агрессии против Украины.

"Мы подготовили законопроект о полном запрете на сделки с российской недвижимостью. Как исключение, гражданам России, проживающим в Финляндии с видом на постоянное проживание, будет разрешен покупать недвижимость. В противном случае будет полный запрет", - сказал он.

В случае принятия законопроекта гражданам России больше не будет позволено покупать, например, отдельные дома, дачи, землю, коммерческую недвижимость и склады в Финляндии.

"Я считаю, что существует потребность в полном запрете. Юридическое обоснование состоит в том, что лица или компании из страны, которая находится в состоянии войны, то есть России, не могут покупать недвижимость в Финляндии", - добавил министр обороны.

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