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Росіянам хочуть заборонити купувати нерухомість у Фінляндії, - уряд

У Фінляндія хочуть заборонити купівлю нерухомості росіянам

Уряд Фінляндії планує заборонити громадянам РФ операції з нерухомістю.

Про це заявив голова фінського Міноборони Антті Хяккянен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, купівля нерухомості у Фінляндії є частиною спроб РФ впливати на владу країни, а її заборона також виправдана з огляду на повномасштабну російську агресію проти України.

"Ми підготували законопроєкт про повну заборону на операції з російською нерухомістю. Як виняток, громадянам Росії, які проживають у Фінляндії з посвідкою на постійне проживання, буде дозволено купувати нерухомість. В іншому випадку буде повна заборона", - сказав він.

У разі ухвалення законопроєкту громадянам Росії більше не буде дозволено купувати, наприклад, окремі будинки, дачі, землю, комерційну нерухомість і склади у Фінляндії.

"Я вважаю, що існує потреба в повній забороні. Юридичне обґрунтування полягає в тому, що особи чи компанії з країни, яка перебуває у стані війни, тобто Росії, не можуть купувати нерухомість у Фінляндії", - додав міністр оборони.

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Автор: 

нерухомість (883) росія (64895) Фінляндія (1294)


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Там повно шпигунів кацапських Особливо в прикордонні Виловлювать і конфіскувать уже придбане!
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22.08.2024 16:23 Відповісти
хай купляють, але потім не пущать )) а ще папізже - конфіскувати у якості репарацій ))
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22.08.2024 18:12 Відповісти
 
 