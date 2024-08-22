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В Польше нашли останки летательного аппарата с надписями на русском языке

Поліція Польщі

В польском селе Оржехово близ Ольштына в лесополосе упал неизвестный объект с надписями на русском языке.

Об этом сообщило издание Onet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По предварительным данным правоохранителей, речь идет об остатках летательного аппарата. Его обнаружили вечером в среду, 21 августа. На место происшествия прибыли полицейские.

Хотя поначалу возникло подозрение, что это может быть метеорологический шар, быстро было замечено, что к объекту была прикреплена капсула, на которой были надписи на русском языке, пишут местные журналисты.

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На инцидент отреагировал министр обороны Польши Владислав Косиняк Камыш, его слова приводит Polsat News. Министр заявил, что в связи с тем, что "все указывает на то, что это гражданский объект", было принято решение не отправлять туда военнослужащих.

"Скорее всего, там упал метеорологический шар. Сегодня [22 августа] полиция представит дальнейшие выводы по делу", - сказал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что в сложившейся ситуации государственные службы должны проверять все версии.

Автор: 

беспилотник (3523) Польша (8394)


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Топ комментарии
+14
Зараз МО та МЗС Польщі оголосять що то був "амман здрєнія"
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22.08.2024 17:03
+9
Шо за написи? Матюки мабудь.
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22.08.2024 16:56
+7
не он это !!!! не русский аппарат !!!

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22.08.2024 17:30
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Шо за написи? Матюки мабудь.
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22.08.2024 16:56 Ответить
мабуТь
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22.08.2024 17:00 Ответить
мабуть.
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22.08.2024 17:00 Ответить
"На Берлін!"
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22.08.2024 17:15 Ответить
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22.08.2024 18:38 Ответить
Є така поговірка, про очі і росу.
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22.08.2024 17:01 Ответить
Зараз МО та МЗС Польщі оголосять що то був "амман здрєнія"
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22.08.2024 17:03 Ответить
не он это !!!! не русский аппарат !!!

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22.08.2024 17:30 Ответить
І що? По тривозі підняли F-16?
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22.08.2024 17:11 Ответить
не Оржехово, а Ожехово.
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22.08.2024 17:16 Ответить
Горіхове.
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22.08.2024 17:38 Ответить
А нічого, що кацапію від ляхів відділяють тисяча кілометрів?
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22.08.2024 17:34 Ответить
від ляхів може й відділяють, але на жаль у поляків з рф є спільний кордон)
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22.08.2024 17:54 Ответить
Чому на жаль? Може й навпаки. Але мешканці Кьонігсбергу сплять та бачуть уві сні себе частиною Європи.
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22.08.2024 18:05 Ответить
Крулєвєц.

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22.08.2024 18:43 Ответить
від цього Ожехово до кордону з калінінградською областю всього 90 км, де ви побачили 1000 км?
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22.08.2024 18:01 Ответить
Гадаю, то бєларускіє таваріщі закинули за кордон з ляхами чергового емігранта. Запуск був не зовсім вдалий...
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22.08.2024 18:07 Ответить
від Ожехова до білорусі 210 км
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22.08.2024 18:35 Ответить
Сцикуни у формі, схожі на поліціянтів, з написами на формі польською мовою, вичавлюючи з себе пшекаючі звуки, вирішили, що це цивільний об'єкт, бо не ******* і їх не рознесло на дране польське шмаття. "Скоро осінь",- сказала особина, схожа на старшого поліціянта, - "Цивільні аеростати-шпигуни летять в теплі краї"
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22.08.2024 17:52 Ответить
https://t.me/voynareal/96685 🔥 Цистерни з паливом були на паромі в атакованому порту «Кавказ» - ймовірно вони й дали таке шикарне горіння
Вибухнув від атаки ракетою «Нептун» паром «Корно Трейдер», пишуть ЗМІ.
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22.08.2024 17:54 Ответить
https://t.me/voynareal/96687 Робимо ставки, скільки днів будуть тушити пожежу в порту «Кавказ»
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22.08.2024 17:56 Ответить
А скільки там було цистерн? Оголосіть увесь список!
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22.08.2024 18:10 Ответить
https://t.me/voynareal/96689 💥 Потужний момент вибуху Conro Trader в порту «Кавказ»
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22.08.2024 18:07 Ответить
доби зо дві.
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22.08.2024 18:12 Ответить
А рештки Гагарiна не знайшли?
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22.08.2024 18:12 Ответить
Ап"єкт точна гражданскій, лєтєл сматрєть шпілі-вілі !!!
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22.08.2024 21:22 Ответить
 
 