В Польше нашли останки летательного аппарата с надписями на русском языке

В польском селе Оржехово близ Ольштына в лесополосе упал неизвестный объект с надписями на русском языке.

Об этом сообщило издание Onet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По предварительным данным правоохранителей, речь идет об остатках летательного аппарата. Его обнаружили вечером в среду, 21 августа. На место происшествия прибыли полицейские.

Хотя поначалу возникло подозрение, что это может быть метеорологический шар, быстро было замечено, что к объекту была прикреплена капсула, на которой были надписи на русском языке, пишут местные журналисты.

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На инцидент отреагировал министр обороны Польши Владислав Косиняк Камыш, его слова приводит Polsat News. Министр заявил, что в связи с тем, что "все указывает на то, что это гражданский объект", было принято решение не отправлять туда военнослужащих.

"Скорее всего, там упал метеорологический шар. Сегодня [22 августа] полиция представит дальнейшие выводы по делу", - сказал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что в сложившейся ситуации государственные службы должны проверять все версии.