В Польше нашли останки летательного аппарата с надписями на русском языке
В польском селе Оржехово близ Ольштына в лесополосе упал неизвестный объект с надписями на русском языке.
Об этом сообщило издание Onet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По предварительным данным правоохранителей, речь идет об остатках летательного аппарата. Его обнаружили вечером в среду, 21 августа. На место происшествия прибыли полицейские.
Хотя поначалу возникло подозрение, что это может быть метеорологический шар, быстро было замечено, что к объекту была прикреплена капсула, на которой были надписи на русском языке, пишут местные журналисты.
На инцидент отреагировал министр обороны Польши Владислав Косиняк Камыш, его слова приводит Polsat News. Министр заявил, что в связи с тем, что "все указывает на то, что это гражданский объект", было принято решение не отправлять туда военнослужащих.
"Скорее всего, там упал метеорологический шар. Сегодня [22 августа] полиция представит дальнейшие выводы по делу", - сказал Косиняк-Камыш.
Он добавил, что в сложившейся ситуации государственные службы должны проверять все версии.
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