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Новини
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У Польщі знайшли рештки літального апарату з написами російською мовою

Поліція Польщі

У польському селі Оржехово поблизу Ольштина у лісосмузі впав невідомий об'єкт з написами російською мовою.

Про це повідомило видання Onet, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За попередніми даними правоохоронців, йдеться про рештки літального апарата. Його виявили ввечері у середу, 21 серпня. На місце події прибули поліціянти.

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Хоча спочатку виникла підозра, що це може бути метеорологічна куля, швидко було помічено, що до об'єкта була прикріплена капсула, на якій були написи російською мовою, пишуть місцеві журналісти.

На інцидент відреагував міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, його слова наводить Polsat News. Міністр заявив, що у зв'язку з тим, що "все вказує на те, що це цивільний об'єкт", було ухвалено рішення не відправляти туди військовослужбовців.

"Найімовірніше, що там впала метеорологічна куля. Сьогодні [22 серпня] поліція представить подальші висновки у справі", – сказав Косіняк-Камиш.

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Він додав, що у такій ситуації державні служби повинні перевіряти всі версії.

Автор: 

безпілотник (4083) Польща (8472)


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Топ коментарі
+14
Зараз МО та МЗС Польщі оголосять що то був "амман здрєнія"
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22.08.2024 17:03
+9
Шо за написи? Матюки мабудь.
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22.08.2024 16:56
+7
не он это !!!! не русский аппарат !!!

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22.08.2024 17:30
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Шо за написи? Матюки мабудь.
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22.08.2024 16:56 Відповісти
мабуТь
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22.08.2024 17:00 Відповісти
мабуть.
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22.08.2024 17:00 Відповісти
"На Берлін!"
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22.08.2024 17:15 Відповісти
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22.08.2024 18:38 Відповісти
Є така поговірка, про очі і росу.
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22.08.2024 17:01 Відповісти
Зараз МО та МЗС Польщі оголосять що то був "амман здрєнія"
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22.08.2024 17:03 Відповісти
не он это !!!! не русский аппарат !!!

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22.08.2024 17:30 Відповісти
І що? По тривозі підняли F-16?
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22.08.2024 17:11 Відповісти
не Оржехово, а Ожехово.
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22.08.2024 17:16 Відповісти
Горіхове.
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22.08.2024 17:38 Відповісти
А нічого, що кацапію від ляхів відділяють тисяча кілометрів?
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22.08.2024 17:34 Відповісти
від ляхів може й відділяють, але на жаль у поляків з рф є спільний кордон)
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22.08.2024 17:54 Відповісти
Чому на жаль? Може й навпаки. Але мешканці Кьонігсбергу сплять та бачуть уві сні себе частиною Європи.
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22.08.2024 18:05 Відповісти
Крулєвєц.

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22.08.2024 18:43 Відповісти
від цього Ожехово до кордону з калінінградською областю всього 90 км, де ви побачили 1000 км?
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22.08.2024 18:01 Відповісти
Гадаю, то бєларускіє таваріщі закинули за кордон з ляхами чергового емігранта. Запуск був не зовсім вдалий...
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22.08.2024 18:07 Відповісти
від Ожехова до білорусі 210 км
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22.08.2024 18:35 Відповісти
Сцикуни у формі, схожі на поліціянтів, з написами на формі польською мовою, вичавлюючи з себе пшекаючі звуки, вирішили, що це цивільний об'єкт, бо не ******* і їх не рознесло на дране польське шмаття. "Скоро осінь",- сказала особина, схожа на старшого поліціянта, - "Цивільні аеростати-шпигуни летять в теплі краї"
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22.08.2024 17:52 Відповісти
https://t.me/voynareal/96685 🔥 Цистерни з паливом були на паромі в атакованому порту «Кавказ» - ймовірно вони й дали таке шикарне горіння
Вибухнув від атаки ракетою «Нептун» паром «Корно Трейдер», пишуть ЗМІ.
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22.08.2024 17:54 Відповісти
https://t.me/voynareal/96687 Робимо ставки, скільки днів будуть тушити пожежу в порту «Кавказ»
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22.08.2024 17:56 Відповісти
А скільки там було цистерн? Оголосіть увесь список!
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22.08.2024 18:10 Відповісти
https://t.me/voynareal/96689 💥 Потужний момент вибуху Conro Trader в порту «Кавказ»
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22.08.2024 18:07 Відповісти
доби зо дві.
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22.08.2024 18:12 Відповісти
А рештки Гагарiна не знайшли?
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22.08.2024 18:12 Відповісти
Ап"єкт точна гражданскій, лєтєл сматрєть шпілі-вілі !!!
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22.08.2024 21:22 Відповісти
 
 