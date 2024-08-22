У Польщі знайшли рештки літального апарату з написами російською мовою

У польському селі Оржехово поблизу Ольштина у лісосмузі впав невідомий об'єкт з написами російською мовою.

Про це повідомило видання Onet, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За попередніми даними правоохоронців, йдеться про рештки літального апарата. Його виявили ввечері у середу, 21 серпня. На місце події прибули поліціянти.

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Хоча спочатку виникла підозра, що це може бути метеорологічна куля, швидко було помічено, що до об'єкта була прикріплена капсула, на якій були написи російською мовою, пишуть місцеві журналісти.

На інцидент відреагував міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, його слова наводить Polsat News. Міністр заявив, що у зв'язку з тим, що "все вказує на те, що це цивільний об'єкт", було ухвалено рішення не відправляти туди військовослужбовців.

"Найімовірніше, що там впала метеорологічна куля. Сьогодні [22 серпня] поліція представить подальші висновки у справі", – сказав Косіняк-Камиш.

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Він додав, що у такій ситуації державні служби повинні перевіряти всі версії.