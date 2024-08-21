Уряд ПАР блокував постачання снарядів Польщі, побоюючись, що їх передадуть Україні, - ЗМІ

Південно-Африканська Республіка не поставила до Польщі 50 тисяч артилерійських снарядів, які Варшава замовила у німецького збройового концерну Rheinmetal. Уряд блокував постачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

Контракт Польщі із німецьким концерном Rheinmetal

"Постачання боєприпасів до Польщі було заблоковано – більш-менш безпосередньо – урядом ПАР через побоювання, що вони можуть бути відправлені в Україну. Однак Південна Африка ближча до Росії, з якою вона, серед іншого, входить разом до альянсу БРІКС", - пише видання.

Контракт із Rheinmetall на 155-мм артснаряди Польща уклала через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Станом на серпень 2024 року Польща так і не отримала снарядів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ почали відчувати брак снарядів після перекидання підрозділів на Курщину, - FT

Компанія з ПАР виступила субпідрядником

Видання звернулося до агентства озброєнь польського Міноборони з запитом про долю контракту. У відомстві заявили, що контракт розірвали 20 липня 2023 року "у зв’язку з проблемами, пов’язаними з виконанням контракту субпідрядником".

Як зазначається, боєприпаси для Польщі мала виробляти південноафриканська компанія Rheinmetall Denel Munition. І це саме той "проблемний" субпідрядник, про який кажуть представники міністерства. Це дочірня компанія німецького концерну, в якій йому належить 51% акції.

Для ефективного захисту від потенційного нападу Росії Польщі потрібно щонайменше мільйон 155-мм артилерійських боєприпасів, додає Rzeczpospolita.

Читайте також: Чехія закуповуватиме боєприпаси для України за рахунок заморожених активів РФ