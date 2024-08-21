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Новини
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Уряд ПАР блокував постачання снарядів Польщі, побоюючись, що їх передадуть Україні, - ЗМІ

ПАР блокувала передачу артилерійських снарядів Польщі

Південно-Африканська Республіка не поставила до Польщі 50 тисяч артилерійських снарядів, які Варшава замовила у німецького збройового концерну Rheinmetal. Уряд блокував постачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Rzeczpospolita. 

Контракт Польщі із німецьким концерном Rheinmetal

"Постачання боєприпасів до Польщі було заблоковано – більш-менш безпосередньо – урядом ПАР через побоювання, що вони можуть бути відправлені в Україну. Однак Південна Африка ближча до Росії, з якою вона, серед іншого, входить разом до альянсу БРІКС", - пише видання.

Контракт із Rheinmetall на 155-мм артснаряди Польща уклала через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Станом на серпень 2024 року Польща так і не отримала снарядів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ почали відчувати брак снарядів після перекидання підрозділів на Курщину, - FT 

Компанія з ПАР виступила субпідрядником

Видання звернулося до агентства озброєнь польського Міноборони з запитом про долю контракту. У відомстві заявили, що контракт розірвали 20 липня 2023 року "у зв’язку з проблемами, пов’язаними з виконанням контракту субпідрядником".

Як зазначається, боєприпаси для Польщі мала виробляти південноафриканська компанія Rheinmetall Denel Munition. І це саме той "проблемний" субпідрядник, про який кажуть представники міністерства. Це дочірня компанія німецького концерну, в якій йому належить 51% акції.

Для ефективного захисту від потенційного нападу Росії Польщі потрібно щонайменше мільйон 155-мм артилерійських боєприпасів, додає Rzeczpospolita.

Читайте також: Чехія закуповуватиме боєприпаси для України за рахунок заморожених активів РФ

Автор: 

боєприпаси (2260) Польща (8468) ПАР (156) Rheinmetall (117)


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Топ коментарі
+17
А мы еще етих обезьян кормим зерном чтобы не поздыхали
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21.08.2024 14:25
+14
За такі "кидки" ПАР отримає "по повній" "Рейнметал" - не фабрика з виготовлення чіпсів
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21.08.2024 14:28
+11
негры получив власть из нормального процветающего государства за 20 лет умудрились устроить помойку, в которую туристы боятся приезжать. Неудивительно что теперь эти гориллы в поисках виноватого - и поэтому в БРИКС нашлось кому подсказать, что все их беды от Запада и его пост-колониальной политики
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21.08.2024 15:54
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ПАР, не ПАРся!
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21.08.2024 14:21 Відповісти
БРІКС-Пікс-Фікс... Знову пуйловські вуха стричать..
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21.08.2024 14:23 Відповісти
Так поляки ж для себе
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21.08.2024 14:24 Відповісти
А мы еще етих обезьян кормим зерном чтобы не поздыхали
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21.08.2024 14:25 Відповісти
За такі "кидки" ПАР отримає "по повній" "Рейнметал" - не фабрика з виготовлення чіпсів
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21.08.2024 14:28 Відповісти
Що ПАРу зробить "Рейнметал", я
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21.08.2024 16:15 Відповісти
Тааак...!!! Знову всі за старе! Хочуть по більше собі політичних девідентів виторгувати і нагріти руки на крові Українців. Ну що тут скажеш - кінчені падлюки й потвори! Ні! Подвійні потвори!!!
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21.08.2024 14:28 Відповісти
З концерном у якого контрольний пакет акцій субпідрядника контракт на виготовлення снарядів. Прийшли якісь мавпи і заборонили виконувати субпідряднику цей контракт. Це законно взагалі?
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21.08.2024 14:29 Відповісти
Дєрьмократія..
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21.08.2024 14:33 Відповісти
Та наче ж наш "мИнистир закордонних справ" катався по Африці і зелене стадо макак кидались у всіх гівно, що "африканське турне було вдале". А тут на тобі...
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21.08.2024 14:29 Відповісти
їм треба блокувати продовольство
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21.08.2024 14:44 Відповісти
Рамафоса любить Путлєра, від України це не залежить.
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21.08.2024 14:49 Відповісти
Нічого, отримає ці снаряди Україна через "чеську ініціативу Петра Павела". Якщо вже не отримали...
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21.08.2024 14:52 Відповісти
эти черножопые и на Израиль подали заяву в МУС обвинив нас в геноциде!при так называемом апартеиде у Израиля с Юар были наилучшие отношения.
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21.08.2024 15:14 Відповісти
Уряд ПАР - ПідАРи, в поганому сенсі цього слова
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21.08.2024 15:25 Відповісти
негры получив власть из нормального процветающего государства за 20 лет умудрились устроить помойку, в которую туристы боятся приезжать. Неудивительно что теперь эти гориллы в поисках виноватого - и поэтому в БРИКС нашлось кому подсказать, что все их беды от Запада и его пост-колониальной политики
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21.08.2024 15:54 Відповісти
Тобто, країнам НАТО німецька компанія з ПАР не буде постачати снаряди, а от кацапстану може, виходить. Тут слово повинне сказати Райнметал і Німецький уряд
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21.08.2024 16:26 Відповісти
Нехай німці заберуть обладнання з заводу та технології Тай всі кошти вкладені. І як в анекдоті "нехай тепер вони не сплять.
Бо ці африканські " південоафріканці " (щоб не сказати нігери) мають споріднені корені з рашкою. Красти та нічого не робити.
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21.08.2024 16:34 Відповісти
Фрагмент зі статті на Lurkmore (http://lurklurk.com/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0 посилання )

Русский и нигра - братья навек

Отличия, конечно, есть, к примеру - http://lurklurk.com/%D0%9A%D0%9E разные языки и цвет кожи . Но по целому ряду «моральных» качеств 95% американских нигр весьма схожи с 95% русских:

матерная «культура» общения;

хамство;

поведение на дорогах;

стремление ******** всё, что плохо лежит;

нежелание работать;

стремление забухать/накуриться/упороться;

быдло-мода в одежде и поддельные часы-сумки;

стремление **********;

криминальные разборки, большое количество сидящих и уже отсидевших мужчин, «крутизна» зэков;

огромный МПХ



Во многом эти сходства можно объяснить рабским прошлым, через которое прошли предки большинства как афроамериканцев, так и русских, благоприобретя в результате соответствующий менталитет. Встречаются, конечно, культурные-образованные нигры, как и русские, - но их меньшинство. Теперь понятно, почему русских не любят или зачем русские подростки копируют рэпперско-гангстерский стиль и угорают по воркауту?
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21.08.2024 17:28 Відповісти
 
 