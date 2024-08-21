Уряд ПАР блокував постачання снарядів Польщі, побоюючись, що їх передадуть Україні, - ЗМІ
Південно-Африканська Республіка не поставила до Польщі 50 тисяч артилерійських снарядів, які Варшава замовила у німецького збройового концерну Rheinmetal. Уряд блокував постачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Rzeczpospolita.
Контракт Польщі із німецьким концерном Rheinmetal
"Постачання боєприпасів до Польщі було заблоковано – більш-менш безпосередньо – урядом ПАР через побоювання, що вони можуть бути відправлені в Україну. Однак Південна Африка ближча до Росії, з якою вона, серед іншого, входить разом до альянсу БРІКС", - пише видання.
Контракт із Rheinmetall на 155-мм артснаряди Польща уклала через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Станом на серпень 2024 року Польща так і не отримала снарядів.
Компанія з ПАР виступила субпідрядником
Видання звернулося до агентства озброєнь польського Міноборони з запитом про долю контракту. У відомстві заявили, що контракт розірвали 20 липня 2023 року "у зв’язку з проблемами, пов’язаними з виконанням контракту субпідрядником".
Як зазначається, боєприпаси для Польщі мала виробляти південноафриканська компанія Rheinmetall Denel Munition. І це саме той "проблемний" субпідрядник, про який кажуть представники міністерства. Це дочірня компанія німецького концерну, в якій йому належить 51% акції.
Для ефективного захисту від потенційного нападу Росії Польщі потрібно щонайменше мільйон 155-мм артилерійських боєприпасів, додає Rzeczpospolita.
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Бо ці африканські " південоафріканці " (щоб не сказати нігери) мають споріднені корені з рашкою. Красти та нічого не робити.
Русский и нигра - братья навек
Отличия, конечно, есть, к примеру - http://lurklurk.com/%D0%9A%D0%9E разные языки и цвет кожи . Но по целому ряду «моральных» качеств 95% американских нигр весьма схожи с 95% русских:
матерная «культура» общения;
хамство;
поведение на дорогах;
стремление ******** всё, что плохо лежит;
нежелание работать;
стремление забухать/накуриться/упороться;
быдло-мода в одежде и поддельные часы-сумки;
стремление **********;
криминальные разборки, большое количество сидящих и уже отсидевших мужчин, «крутизна» зэков;
огромный МПХ
…
Во многом эти сходства можно объяснить рабским прошлым, через которое прошли предки большинства как афроамериканцев, так и русских, благоприобретя в результате соответствующий менталитет. Встречаются, конечно, культурные-образованные нигры, как и русские, - но их меньшинство. Теперь понятно, почему русских не любят или зачем русские подростки копируют рэпперско-гангстерский стиль и угорают по воркауту?