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Новости
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Правительство ЮАР блокировало поставки снарядов Польше, опасаясь, что их передадут Украине, - СМИ

ПАР блокувала передачу артилерійських снарядів Польщі

Южно-Африканская Республика не поставила в Польшу 50 тысяч артиллерийских снарядов, которые Варшава заказала у немецкого оружейного концерна Rheinmetal. Правительство блокировало поставки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

Контракт Польши с германским концерном Rheinmetal

"Поставки боеприпасов в Польшу были заблокированы - более или менее непосредственно - правительством ЮАР из-за опасений, что они могут быть отправлены в Украину. Однако Южная Африка ближе к России, с которой она, среди прочего, входит вместе в альянс БРИКС", - пишет издание.

Контракт с Rheinmetall на 155-мм артснаряды Польша заключила через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину.

По состоянию на август 2024 года Польша так и не получила снарядов.

Также читайте: ВСУ начали ощущать нехватку снарядов после переброски подразделений на Курщину, - FT

Компания из ЮАР выступила субподрядчиком

Издание обратилось в агентство вооружений польского Минобороны с запросом о судьбе контракта. В ведомстве заявили, что контракт разорвали 20 июля 2023 года "в связи с проблемами, связанными с выполнением контракта субподрядчиком".

Как отмечается, боеприпасы для Польши должна была производить южноафриканская компания Rheinmetall Denel Munition. И это именно тот "проблемный" субподрядчик, о котором говорят представители министерства. Это дочерняя компания германского концерна, в которой ему принадлежит 51% акций.

Для эффективной защиты от потенциального нападения России Польше нужно не менее миллиона 155-мм артиллерийских боеприпасов, добавляет Rzeczpospolita.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия будет закупать боеприпасы для Украины за счет замороженных активов РФ

Автор: 

боеприпасы (2328) Польша (8390) ЮАР (207) Rheinmetall (78)


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Топ комментарии
+17
А мы еще етих обезьян кормим зерном чтобы не поздыхали
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21.08.2024 14:25
+14
За такі "кидки" ПАР отримає "по повній" "Рейнметал" - не фабрика з виготовлення чіпсів
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21.08.2024 14:28
+11
негры получив власть из нормального процветающего государства за 20 лет умудрились устроить помойку, в которую туристы боятся приезжать. Неудивительно что теперь эти гориллы в поисках виноватого - и поэтому в БРИКС нашлось кому подсказать, что все их беды от Запада и его пост-колониальной политики
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21.08.2024 15:54
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Правила форума Совет форумчан
ПАР, не ПАРся!
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21.08.2024 14:21 Ответить
БРІКС-Пікс-Фікс... Знову пуйловські вуха стричать..
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21.08.2024 14:23 Ответить
Так поляки ж для себе
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21.08.2024 14:24 Ответить
А мы еще етих обезьян кормим зерном чтобы не поздыхали
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21.08.2024 14:25 Ответить
За такі "кидки" ПАР отримає "по повній" "Рейнметал" - не фабрика з виготовлення чіпсів
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21.08.2024 14:28 Ответить
Що ПАРу зробить "Рейнметал", я
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21.08.2024 16:15 Ответить
Тааак...!!! Знову всі за старе! Хочуть по більше собі політичних девідентів виторгувати і нагріти руки на крові Українців. Ну що тут скажеш - кінчені падлюки й потвори! Ні! Подвійні потвори!!!
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21.08.2024 14:28 Ответить
З концерном у якого контрольний пакет акцій субпідрядника контракт на виготовлення снарядів. Прийшли якісь мавпи і заборонили виконувати субпідряднику цей контракт. Це законно взагалі?
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21.08.2024 14:29 Ответить
Дєрьмократія..
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21.08.2024 14:33 Ответить
Та наче ж наш "мИнистир закордонних справ" катався по Африці і зелене стадо макак кидались у всіх гівно, що "африканське турне було вдале". А тут на тобі...
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21.08.2024 14:29 Ответить
їм треба блокувати продовольство
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21.08.2024 14:44 Ответить
Рамафоса любить Путлєра, від України це не залежить.
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21.08.2024 14:49 Ответить
Нічого, отримає ці снаряди Україна через "чеську ініціативу Петра Павела". Якщо вже не отримали...
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21.08.2024 14:52 Ответить
эти черножопые и на Израиль подали заяву в МУС обвинив нас в геноциде!при так называемом апартеиде у Израиля с Юар были наилучшие отношения.
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21.08.2024 15:14 Ответить
Уряд ПАР - ПідАРи, в поганому сенсі цього слова
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21.08.2024 15:25 Ответить
негры получив власть из нормального процветающего государства за 20 лет умудрились устроить помойку, в которую туристы боятся приезжать. Неудивительно что теперь эти гориллы в поисках виноватого - и поэтому в БРИКС нашлось кому подсказать, что все их беды от Запада и его пост-колониальной политики
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21.08.2024 15:54 Ответить
Тобто, країнам НАТО німецька компанія з ПАР не буде постачати снаряди, а от кацапстану може, виходить. Тут слово повинне сказати Райнметал і Німецький уряд
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21.08.2024 16:26 Ответить
Нехай німці заберуть обладнання з заводу та технології Тай всі кошти вкладені. І як в анекдоті "нехай тепер вони не сплять.
Бо ці африканські " південоафріканці " (щоб не сказати нігери) мають споріднені корені з рашкою. Красти та нічого не робити.
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21.08.2024 16:34 Ответить
Фрагмент зі статті на Lurkmore (http://lurklurk.com/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0 посилання )

Русский и нигра - братья навек

Отличия, конечно, есть, к примеру - http://lurklurk.com/%D0%9A%D0%9E разные языки и цвет кожи . Но по целому ряду «моральных» качеств 95% американских нигр весьма схожи с 95% русских:

матерная «культура» общения;

хамство;

поведение на дорогах;

стремление ******** всё, что плохо лежит;

нежелание работать;

стремление забухать/накуриться/упороться;

быдло-мода в одежде и поддельные часы-сумки;

стремление **********;

криминальные разборки, большое количество сидящих и уже отсидевших мужчин, «крутизна» зэков;

огромный МПХ



Во многом эти сходства можно объяснить рабским прошлым, через которое прошли предки большинства как афроамериканцев, так и русских, благоприобретя в результате соответствующий менталитет. Встречаются, конечно, культурные-образованные нигры, как и русские, - но их меньшинство. Теперь понятно, почему русских не любят или зачем русские подростки копируют рэпперско-гангстерский стиль и угорают по воркауту?
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21.08.2024 17:28 Ответить
 
 