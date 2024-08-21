Правительство ЮАР блокировало поставки снарядов Польше, опасаясь, что их передадут Украине, - СМИ
Южно-Африканская Республика не поставила в Польшу 50 тысяч артиллерийских снарядов, которые Варшава заказала у немецкого оружейного концерна Rheinmetal. Правительство блокировало поставки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.
Контракт Польши с германским концерном Rheinmetal
"Поставки боеприпасов в Польшу были заблокированы - более или менее непосредственно - правительством ЮАР из-за опасений, что они могут быть отправлены в Украину. Однако Южная Африка ближе к России, с которой она, среди прочего, входит вместе в альянс БРИКС", - пишет издание.
Контракт с Rheinmetall на 155-мм артснаряды Польша заключила через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину.
По состоянию на август 2024 года Польша так и не получила снарядов.
Компания из ЮАР выступила субподрядчиком
Издание обратилось в агентство вооружений польского Минобороны с запросом о судьбе контракта. В ведомстве заявили, что контракт разорвали 20 июля 2023 года "в связи с проблемами, связанными с выполнением контракта субподрядчиком".
Как отмечается, боеприпасы для Польши должна была производить южноафриканская компания Rheinmetall Denel Munition. И это именно тот "проблемный" субподрядчик, о котором говорят представители министерства. Это дочерняя компания германского концерна, в которой ему принадлежит 51% акций.
Для эффективной защиты от потенциального нападения России Польше нужно не менее миллиона 155-мм артиллерийских боеприпасов, добавляет Rzeczpospolita.
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Бо ці африканські " південоафріканці " (щоб не сказати нігери) мають споріднені корені з рашкою. Красти та нічого не робити.
Русский и нигра - братья навек
Отличия, конечно, есть, к примеру - http://lurklurk.com/%D0%9A%D0%9E разные языки и цвет кожи . Но по целому ряду «моральных» качеств 95% американских нигр весьма схожи с 95% русских:
матерная «культура» общения;
хамство;
поведение на дорогах;
стремление ******** всё, что плохо лежит;
нежелание работать;
стремление забухать/накуриться/упороться;
быдло-мода в одежде и поддельные часы-сумки;
стремление **********;
криминальные разборки, большое количество сидящих и уже отсидевших мужчин, «крутизна» зэков;
огромный МПХ
…
Во многом эти сходства можно объяснить рабским прошлым, через которое прошли предки большинства как афроамериканцев, так и русских, благоприобретя в результате соответствующий менталитет. Встречаются, конечно, культурные-образованные нигры, как и русские, - но их меньшинство. Теперь понятно, почему русских не любят или зачем русские подростки копируют рэпперско-гангстерский стиль и угорают по воркауту?