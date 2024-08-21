Правительство ЮАР блокировало поставки снарядов Польше, опасаясь, что их передадут Украине, - СМИ

Южно-Африканская Республика не поставила в Польшу 50 тысяч артиллерийских снарядов, которые Варшава заказала у немецкого оружейного концерна Rheinmetal. Правительство блокировало поставки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

Контракт Польши с германским концерном Rheinmetal

"Поставки боеприпасов в Польшу были заблокированы - более или менее непосредственно - правительством ЮАР из-за опасений, что они могут быть отправлены в Украину. Однако Южная Африка ближе к России, с которой она, среди прочего, входит вместе в альянс БРИКС", - пишет издание.

Контракт с Rheinmetall на 155-мм артснаряды Польша заключила через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину.

По состоянию на август 2024 года Польша так и не получила снарядов.

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Компания из ЮАР выступила субподрядчиком

Издание обратилось в агентство вооружений польского Минобороны с запросом о судьбе контракта. В ведомстве заявили, что контракт разорвали 20 июля 2023 года "в связи с проблемами, связанными с выполнением контракта субподрядчиком".

Как отмечается, боеприпасы для Польши должна была производить южноафриканская компания Rheinmetall Denel Munition. И это именно тот "проблемный" субподрядчик, о котором говорят представители министерства. Это дочерняя компания германского концерна, в которой ему принадлежит 51% акций.

Для эффективной защиты от потенциального нападения России Польше нужно не менее миллиона 155-мм артиллерийских боеприпасов, добавляет Rzeczpospolita.

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