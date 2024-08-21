Прем’єр Індії Моді прибув до Польщі: Цей візит принесе користь обом нашим націям. ФОТОрепортаж

У середу, 21 серпня, очільник уряду Індії Нарендра Моді прибув із дводенним візитом до Польщі.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно прилетів до Польщі. Я з нетерпінням чекаю наступних пунктів порядку денного. Цей візит дасть поштовх індійсько-польським відносинам і принесе користь обом нашим націям", - написав політик.

Він також опублікував фотографії зустрічі в аеропорту.

Крім цього, Моді сказав, що залишився зворушеним теплим прийняттям індійської діаспори в Польщі.

"Я надзвичайно зворушений теплим прийняттям індійської діаспори в Польщі. Її енергія втілює міцні зв’язки, що з’єднують наші народи", - заявив глава уряду Індії.

Як зазначають польські ЗМІ, це перший візит глави індійського уряду до Польщі за 45 років.

У четвер, 22 серпня, Моді зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та з президентом Анджеєм Дудою. А в п'ятницю, 23 серпня, політик прибуде в Київ, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що раніше в Держдепі США візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну назвали "дуже важливим".

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