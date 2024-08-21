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Прем’єр Індії Моді прибув до Польщі: Цей візит принесе користь обом нашим націям. ФОТОрепортаж

У середу, 21 серпня, очільник уряду Індії Нарендра Моді прибув із дводенним візитом до Польщі.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно прилетів до Польщі. Я з нетерпінням чекаю наступних пунктів порядку денного. Цей візит дасть поштовх індійсько-польським відносинам і принесе користь обом нашим націям", - написав політик.

Він також опублікував фотографії зустрічі в аеропорту.

Прем’єр Індії Моді прибув до Польщі

Прем’єр Індії Моді прибув до Польщі

Прем’єр Індії Моді прибув до Польщі

Крім цього, Моді сказав, що залишився зворушеним теплим прийняттям індійської діаспори в Польщі.

"Я надзвичайно зворушений теплим прийняттям індійської діаспори в Польщі. Її енергія втілює міцні зв’язки, що з’єднують наші народи", - заявив глава уряду Індії.

Прем’єр Індії Моді прибув до Польщі

Прем’єр Індії Моді прибув до Польщі

Як зазначають польські ЗМІ, це перший візит глави індійського уряду до Польщі за 45 років.

У четвер, 22 серпня, Моді зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та з президентом Анджеєм Дудою. А в п'ятницю, 23 серпня, політик прибуде в Київ, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що раніше в Держдепі США візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну назвали "дуже важливим".

Читайте також: У Держдепі назвали візит Моді в Україну дуже важливим на тлі намагань РФ дестабілізувати глобальний порядок

Автор: 

візит (1583) Польща (8496) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+10
Может и цыган с собой в Индию заберёт ?
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21.08.2024 23:48
+6
Подаруйте йому Арахамію для священних медитацій.
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22.08.2024 00:35
+5
Краще би Пуйло забрало моzкальню з України і закінчило війну.
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21.08.2024 23:55
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Может и цыган с собой в Индию заберёт ?
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21.08.2024 23:48 Відповісти
Краще би Пуйло забрало моzкальню з України і закінчило війну.
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21.08.2024 23:55 Відповісти
А це ті ж самі цигани, тільки з атомною бомбою.
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22.08.2024 00:24 Відповісти
Почему с росии не забрал?
лилипутин не дал - нужно решать росийский демографический кризис.
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22.08.2024 00:19 Відповісти
У них там своїх вистачає! Красти там нічого - бо основна маса індусів живуть бідніше ніж їх одноплемінники у Польщі Ворожить індуси і самі вміють непогано А наркота у них прямо на полях росте
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22.08.2024 08:14 Відповісти
Які-то індійці то польські цигани
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21.08.2024 23:49 Відповісти
Опудало у спідниці.
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21.08.2024 23:51 Відповісти
важко тобі дебілом жити
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22.08.2024 00:23 Відповісти
Індія досі уникала прямого засудження нападу Росії на Україну і натомість закликала обидві сторони до діалогу.
При цьому країна поглиблювала відносини з РФ в енергетичному секторі, зокрема збільшувала закупівлю нафти на тлі західних санкцій.
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21.08.2024 23:53 Відповісти
У доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за березень 2023 року зазначалося, що за останні два десятиліття Індія з витратами в понад 60 мільярдів доларів стала найбільшим у світі імпортером озброєнь. При цьому 65 відсотків цих поставок здійснила саме Росія. Однак за останні п'ять років експорт російської зброї до Індії скоротився на 37 відсотків. За той же період Росія наростила постачання до Китаю (на 39 відсотків) та Єгипту (на 44 відсотки).

Сьогодні можливості Росії здійснювати постачання зброї та комплектуючих суттєво обмежені через війну з Україною.

Росія публічно закликала Індію активізувати оборонні зв'язки, але Моді, за словами експертів та чиновників, зосередив свою увагу на внутрішньому виробництві з використанням західних технологій.
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21.08.2024 23:57 Відповісти
Це моді яке в Польші грає доброго дєдушку вбило мільйони індусів на своїх виборах в ковід. Добре що індусів кругом багато, але нас вже не дуже. Хоча в нас є ваван бідоносець, тож буде битва поганої карми.
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21.08.2024 23:53 Відповісти
наш ваван теж відзначився в ковід. Просто всі вже забули.
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22.08.2024 00:38 Відповісти
і ше, хфельдшир крадуцкій!!
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22.08.2024 07:37 Відповісти
А де це він рушник з голови згубив?
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21.08.2024 23:58 Відповісти
не плутайте, рушники - то у арабів, а індуси в піжамах ходять.
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22.08.2024 00:40 Відповісти
...в КАЛЬСОНАХ.
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22.08.2024 01:02 Відповісти
ну, я не настільки розбираюсь в їхньому одязі. От що мене дивує - так це поєднання кальсонів і жилєтки від костюма-тройки. Нагадує генерала Чарноту з к\ф "Бєг".
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22.08.2024 01:19 Відповісти
Носять те - що зручно! Бедуїни он взагалі в "нічних" сорочках ходять - щоб яйця в штанях не пріли!
Поки римляни не почали відморожувать собі яйця і ноги в Галлії та Британії - вони сміялися з "дикунів" що натягують собі на ноги "трубки з хутра" і ховають "хазяйство" у хутряні капшуки" (до кінця Середньовіччя штанини між собою зшивалися рідко Самі ж римляни носили тоги чи туніки Правда - в холодну погоду надівали щось подібне до жіночих рейтузів" - але чи було це їх "винаходом" чи запозиченням у "дикунів" - не відомо) Одяг для "низу" в Європі спочатку складався з трьох частин: двох штанин-трубок і "гульфіка" (хутряного чи тканинного мішечка куди вкладалися геніталії) Він підв"язувався до пояса штанів окремо Щоб в зад не "піддувало" - носилася довга сорочка Знать носила окремі юбки (особливо при захисному озброєнні - латах чи кірасах) Пізніше штанини стали зшивать між собою Потім до них стали пришивать "гульфік" Потім він взагалі щез і тепер цим словом кравці називають просто пахову область штанів
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22.08.2024 08:33 Відповісти
Накормите его хорошим бифштексом и подарите мыло в дорогу
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22.08.2024 00:00 Відповісти
В Україні Моді зустінеться тільки з "потужним",чи "найпотужніший" також буде присутній?Бо ходять слухи,що між Зе і Єрмаком пробігла чорна кішка).
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22.08.2024 00:32 Відповісти
Подаруйте йому Арахамію для священних медитацій.
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22.08.2024 00:35 Відповісти
арахамія - абсолютно марна, нікому не потрібна річ. А от голштинську корову подарували би, але зараз не до пошуків корови з плямою у вигляді мапи Індії.
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22.08.2024 00:45 Відповісти
С льохкім паром, дєдушка!
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22.08.2024 00:42 Відповісти
Жиніть накуй тих індусів -хитровжарені всі до одного (мова звісно не про народ вцілому а про іх т.з. "еліту") ще й пишаються цим, спитайте напряму - наїбати ближнього чи допомогти що в пошані? - дуже відповіді здивуєтесь і всі індуськи фільми стануть зрозумілі
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22.08.2024 01:45 Відповісти
Не варто так поспішати, Польщі потрібна дешева робоча сила, українці скоро можуть закінчитися......
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22.08.2024 07:49 Відповісти
Не виключено! Поляки уже зараз виють - робочих рук не вистачає Жнива ідуть повним ходом - а на полях робить нікому Українці почали перебираться працювать у Францію та Німеччину Але хто їм винен? Нічого було дозволять польським шовіністам розкручувать "україноненависть" Тепер отримали! Не те що хотіли!
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22.08.2024 08:37 Відповісти
Останнім часом, появилося дуже багато працівників з Індії, Африки, Малайзії.
Багато хто з них, є кредитними боржниками,
спеціалізовані фірми відправляють їх на роботу в Польщу, оплата праці у них нища,
всіх все влаштовує....
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22.08.2024 09:36 Відповісти
По-перше: у наших вже є "вибір" Бо Захід уже оцінив рівень інтелекту й працездатності українців - навіть якщо вони працюють не у високоінтелектуальній сфері та не мають вищої освіти
По-друге: рівень життя у Індії Африці та Індокитаї нижчий навіть ніж у нас - тому вихідці звідти згодні працювать за нижчу зарплату
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22.08.2024 09:49 Відповісти
 
 