Прем’єр Індії Моді прибув до Польщі: Цей візит принесе користь обом нашим націям. ФОТОрепортаж
У середу, 21 серпня, очільник уряду Індії Нарендра Моді прибув із дводенним візитом до Польщі.
Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Я щойно прилетів до Польщі. Я з нетерпінням чекаю наступних пунктів порядку денного. Цей візит дасть поштовх індійсько-польським відносинам і принесе користь обом нашим націям", - написав політик.
Він також опублікував фотографії зустрічі в аеропорту.
Крім цього, Моді сказав, що залишився зворушеним теплим прийняттям індійської діаспори в Польщі.
"Я надзвичайно зворушений теплим прийняттям індійської діаспори в Польщі. Її енергія втілює міцні зв’язки, що з’єднують наші народи", - заявив глава уряду Індії.
Як зазначають польські ЗМІ, це перший візит глави індійського уряду до Польщі за 45 років.
У четвер, 22 серпня, Моді зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та з президентом Анджеєм Дудою. А в п'ятницю, 23 серпня, політик прибуде в Київ, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, що раніше в Держдепі США візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну назвали "дуже важливим".
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При цьому країна поглиблювала відносини з РФ в енергетичному секторі, зокрема збільшувала закупівлю нафти на тлі західних санкцій.
Сьогодні можливості Росії здійснювати постачання зброї та комплектуючих суттєво обмежені через війну з Україною.
Росія публічно закликала Індію активізувати оборонні зв'язки, але Моді, за словами експертів та чиновників, зосередив свою увагу на внутрішньому виробництві з використанням західних технологій.
Поки римляни не почали відморожувать собі яйця і ноги в Галлії та Британії - вони сміялися з "дикунів" що натягують собі на ноги "трубки з хутра" і ховають "хазяйство" у хутряні капшуки" (до кінця Середньовіччя штанини між собою зшивалися рідко Самі ж римляни носили тоги чи туніки Правда - в холодну погоду надівали щось подібне до жіночих рейтузів" - але чи було це їх "винаходом" чи запозиченням у "дикунів" - не відомо) Одяг для "низу" в Європі спочатку складався з трьох частин: двох штанин-трубок і "гульфіка" (хутряного чи тканинного мішечка куди вкладалися геніталії) Він підв"язувався до пояса штанів окремо Щоб в зад не "піддувало" - носилася довга сорочка Знать носила окремі юбки (особливо при захисному озброєнні - латах чи кірасах) Пізніше штанини стали зшивать між собою Потім до них стали пришивать "гульфік" Потім він взагалі щез і тепер цим словом кравці називають просто пахову область штанів
Багато хто з них, є кредитними боржниками,
спеціалізовані фірми відправляють їх на роботу в Польщу, оплата праці у них нища,
всіх все влаштовує....
По-друге: рівень життя у Індії Африці та Індокитаї нижчий навіть ніж у нас - тому вихідці звідти згодні працювать за нижчу зарплату