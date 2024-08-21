У Держдепі назвали візит Моді в Україну дуже важливим на тлі намагань РФ дестабілізувати глобальний порядок

Візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну є дуже важливим, особливо в час, коли Росія намагається дестабілізувати глобальний порядок.

Про це сказав заступник держсекретаря США Річард Верма, який незабаром стане спецпредставником США з відновлення України, пише "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначив, що вкрай важливо "захистити та зберегти" цей міжнародний порядок.

"Світова спільнота мусить протистояти подібним атакам і вторгненням, нападам на цивільне населення, вбивствам дітей у лікарнях", - заявив Верма, коментуючи повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Посадовець Держдепу додав, що розуміє довготривалі відносини Індії з Росією та певні зобов’язання Індії. Але водночас він наголосив, що вдячний главі індійського уряду позицією, яку той висловив заявою "зараз не час для війни, а час для миру".

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Крім цього, аналізуючи стосунки Індії та США, Верма додав, що країни повинні бути разом і в добрі часи, і у важкі. Зараз, за словами Верми, для людства настали саме важкі часи, оскільки в окремих частинах світу зростає авторитаризм.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 23 серпня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснить візит до України. Дорогою до України політик відвідає Польщу, де зустрінеться з керівництвом цієї країни.

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