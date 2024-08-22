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В Госдепе назвали визит Моди в Украину очень важным на фоне попыток РФ дестабилизировать глобальный порядок

У Держдепі назвали візит Моді в Україну дуже важливим на тлі намагань РФ дестабілізувати глобальний порядок

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину является очень важным, особенно во время, когда Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок.

Об этом сказал заместитель госсекретаря США Ричард Верма, который вскоре станет спецпредставителем США по восстановлению Украины, пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что крайне важно "защитить и сохранить" этот международный порядок.

"Мировое сообщество должно противостоять подобным атакам и вторжениям, нападениям на гражданское население, убийствам детей в больницах", - заявил Верма, комментируя полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Чиновник Госдепа добавил, что понимает долговременные отношения Индии с Россией и определенные обязательства Индии. Но в то же время он подчеркнул, что благодарен главе индийского правительства за позицию, которую тот выразил заявлением "сейчас не время для войны, а время для мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Индии Моди во время визита в Киев поделится перспективами урегулирования войны

Кроме этого, анализируя отношения Индии и США, Верма добавил, что страны должны быть вместе и в хорошие времена, и в трудные. Сейчас, по словам Вермы, для человечества наступили именно тяжелые времена, поскольку в отдельных частях мира растет авторитаризм.

Напомним, что в пятницу, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит визит в Украину. По дороге в Украину политик посетит Польшу, где встретится с руководством этой страны.

Читайте также: В Госдепе США выразили обеспокоенность по поводу визита Моди в Россию

Автор: 

визит (3068) Госдепартамент США (1818) Индия (402) Нарендра Моди (43)


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21.08.2024 23:33 Ответить
Що це за бридкі мордяки, і нащо це на українському інформаційному ресурсі?
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21.08.2024 23:39 Ответить
Чим саме він важливий???!
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21.08.2024 23:53 Ответить
Ну і чим мілліард індійських жебраків поможе Україні ?
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21.08.2024 23:54 Ответить
тобі, розумово відсталому, вже нічого не допоможе
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22.08.2024 00:21 Ответить
"Майстерню світу" вирішили вивести з Китаю в Індію...
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22.08.2024 04:40 Ответить
 
 