В Госдепе назвали визит Моди в Украину очень важным на фоне попыток РФ дестабилизировать глобальный порядок

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину является очень важным, особенно во время, когда Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок.

Об этом сказал заместитель госсекретаря США Ричард Верма, который вскоре станет спецпредставителем США по восстановлению Украины, пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что крайне важно "защитить и сохранить" этот международный порядок.

"Мировое сообщество должно противостоять подобным атакам и вторжениям, нападениям на гражданское население, убийствам детей в больницах", - заявил Верма, комментируя полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Чиновник Госдепа добавил, что понимает долговременные отношения Индии с Россией и определенные обязательства Индии. Но в то же время он подчеркнул, что благодарен главе индийского правительства за позицию, которую тот выразил заявлением "сейчас не время для войны, а время для мира".

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Кроме этого, анализируя отношения Индии и США, Верма добавил, что страны должны быть вместе и в хорошие времена, и в трудные. Сейчас, по словам Вермы, для человечества наступили именно тяжелые времена, поскольку в отдельных частях мира растет авторитаризм.

Напомним, что в пятницу, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит визит в Украину. По дороге в Украину политик посетит Польшу, где встретится с руководством этой страны.

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