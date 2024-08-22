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Премьер Индии Моди прибыл в Польшу: Этот визит принесет пользу обеим нашим нациям. ФОТОрепортаж

В среду, 21 августа, глава правительства Индии Нарендра Моди прибыл с двухдневным визитом в Польшу.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что прилетел в Польшу. Я с нетерпением жду следующих пунктов повестки дня. Этот визит даст толчок индийско-польским отношениям и принесет пользу обеим нашим нациям", - написал политик.

Он также опубликовал фотографии встречи в аэропорту.

Прем’єр Індії Моді прибув до Польщі

Прем’єр Індії Моді прибув до Польщі

Прем’єр Індії Моді прибув до Польщі

Кроме этого, Моди сказал, что остался тронутым теплым принятием индийской диаспоры в Польше.

"Я чрезвычайно тронут теплым принятием индийской диаспоры в Польше. Ее энергия воплощает прочные связи, соединяющие наши народы", - заявил глава правительства Индии.

Прем’єр Індії Моді прибув до Польщі

Прем’єр Індії Моді прибув до Польщі

Как отмечают польские СМИ, это первый визит главы индийского правительства в Польшу за 45 лет.

В четверг, 22 августа, Моди встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском и с президентом Анджеем Дудой. А в пятницу, 23 августа, политик прибудет в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что ранее в Госдепе США визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину назвали "очень важным".

Также читайте: Моди в Польше обсудит, в частности, ситуацию в Украине, - СМИ

Автор: 

визит (3080) Польша (8409) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+10
Может и цыган с собой в Индию заберёт ?
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21.08.2024 23:48
+6
Подаруйте йому Арахамію для священних медитацій.
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22.08.2024 00:35
+5
Краще би Пуйло забрало моzкальню з України і закінчило війну.
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21.08.2024 23:55
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Может и цыган с собой в Индию заберёт ?
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21.08.2024 23:48 Ответить
Краще би Пуйло забрало моzкальню з України і закінчило війну.
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21.08.2024 23:55 Ответить
А це ті ж самі цигани, тільки з атомною бомбою.
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22.08.2024 00:24 Ответить
Почему с росии не забрал?
лилипутин не дал - нужно решать росийский демографический кризис.
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22.08.2024 00:19 Ответить
У них там своїх вистачає! Красти там нічого - бо основна маса індусів живуть бідніше ніж їх одноплемінники у Польщі Ворожить індуси і самі вміють непогано А наркота у них прямо на полях росте
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22.08.2024 08:14 Ответить
Які-то індійці то польські цигани
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21.08.2024 23:49 Ответить
Опудало у спідниці.
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21.08.2024 23:51 Ответить
важко тобі дебілом жити
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22.08.2024 00:23 Ответить
Індія досі уникала прямого засудження нападу Росії на Україну і натомість закликала обидві сторони до діалогу.
При цьому країна поглиблювала відносини з РФ в енергетичному секторі, зокрема збільшувала закупівлю нафти на тлі західних санкцій.
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21.08.2024 23:53 Ответить
У доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за березень 2023 року зазначалося, що за останні два десятиліття Індія з витратами в понад 60 мільярдів доларів стала найбільшим у світі імпортером озброєнь. При цьому 65 відсотків цих поставок здійснила саме Росія. Однак за останні п'ять років експорт російської зброї до Індії скоротився на 37 відсотків. За той же період Росія наростила постачання до Китаю (на 39 відсотків) та Єгипту (на 44 відсотки).

Сьогодні можливості Росії здійснювати постачання зброї та комплектуючих суттєво обмежені через війну з Україною.

Росія публічно закликала Індію активізувати оборонні зв'язки, але Моді, за словами експертів та чиновників, зосередив свою увагу на внутрішньому виробництві з використанням західних технологій.
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21.08.2024 23:57 Ответить
Це моді яке в Польші грає доброго дєдушку вбило мільйони індусів на своїх виборах в ковід. Добре що індусів кругом багато, але нас вже не дуже. Хоча в нас є ваван бідоносець, тож буде битва поганої карми.
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21.08.2024 23:53 Ответить
наш ваван теж відзначився в ковід. Просто всі вже забули.
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22.08.2024 00:38 Ответить
і ше, хфельдшир крадуцкій!!
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22.08.2024 07:37 Ответить
А де це він рушник з голови згубив?
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21.08.2024 23:58 Ответить
не плутайте, рушники - то у арабів, а індуси в піжамах ходять.
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22.08.2024 00:40 Ответить
...в КАЛЬСОНАХ.
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22.08.2024 01:02 Ответить
ну, я не настільки розбираюсь в їхньому одязі. От що мене дивує - так це поєднання кальсонів і жилєтки від костюма-тройки. Нагадує генерала Чарноту з к\ф "Бєг".
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22.08.2024 01:19 Ответить
Носять те - що зручно! Бедуїни он взагалі в "нічних" сорочках ходять - щоб яйця в штанях не пріли!
Поки римляни не почали відморожувать собі яйця і ноги в Галлії та Британії - вони сміялися з "дикунів" що натягують собі на ноги "трубки з хутра" і ховають "хазяйство" у хутряні капшуки" (до кінця Середньовіччя штанини між собою зшивалися рідко Самі ж римляни носили тоги чи туніки Правда - в холодну погоду надівали щось подібне до жіночих рейтузів" - але чи було це їх "винаходом" чи запозиченням у "дикунів" - не відомо) Одяг для "низу" в Європі спочатку складався з трьох частин: двох штанин-трубок і "гульфіка" (хутряного чи тканинного мішечка куди вкладалися геніталії) Він підв"язувався до пояса штанів окремо Щоб в зад не "піддувало" - носилася довга сорочка Знать носила окремі юбки (особливо при захисному озброєнні - латах чи кірасах) Пізніше штанини стали зшивать між собою Потім до них стали пришивать "гульфік" Потім він взагалі щез і тепер цим словом кравці називають просто пахову область штанів
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22.08.2024 08:33 Ответить
Накормите его хорошим бифштексом и подарите мыло в дорогу
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22.08.2024 00:00 Ответить
В Україні Моді зустінеться тільки з "потужним",чи "найпотужніший" також буде присутній?Бо ходять слухи,що між Зе і Єрмаком пробігла чорна кішка).
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22.08.2024 00:32 Ответить
Подаруйте йому Арахамію для священних медитацій.
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22.08.2024 00:35 Ответить
арахамія - абсолютно марна, нікому не потрібна річ. А от голштинську корову подарували би, але зараз не до пошуків корови з плямою у вигляді мапи Індії.
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22.08.2024 00:45 Ответить
С льохкім паром, дєдушка!
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22.08.2024 00:42 Ответить
Жиніть накуй тих індусів -хитровжарені всі до одного (мова звісно не про народ вцілому а про іх т.з. "еліту") ще й пишаються цим, спитайте напряму - наїбати ближнього чи допомогти що в пошані? - дуже відповіді здивуєтесь і всі індуськи фільми стануть зрозумілі
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22.08.2024 01:45 Ответить
Не варто так поспішати, Польщі потрібна дешева робоча сила, українці скоро можуть закінчитися......
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22.08.2024 07:49 Ответить
Не виключено! Поляки уже зараз виють - робочих рук не вистачає Жнива ідуть повним ходом - а на полях робить нікому Українці почали перебираться працювать у Францію та Німеччину Але хто їм винен? Нічого було дозволять польським шовіністам розкручувать "україноненависть" Тепер отримали! Не те що хотіли!
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22.08.2024 08:37 Ответить
Останнім часом, появилося дуже багато працівників з Індії, Африки, Малайзії.
Багато хто з них, є кредитними боржниками,
спеціалізовані фірми відправляють їх на роботу в Польщу, оплата праці у них нища,
всіх все влаштовує....
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22.08.2024 09:36 Ответить
По-перше: у наших вже є "вибір" Бо Захід уже оцінив рівень інтелекту й працездатності українців - навіть якщо вони працюють не у високоінтелектуальній сфері та не мають вищої освіти
По-друге: рівень життя у Індії Африці та Індокитаї нижчий навіть ніж у нас - тому вихідці звідти згодні працювать за нижчу зарплату
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22.08.2024 09:49 Ответить
 
 