Премьер Индии Моди прибыл в Польшу: Этот визит принесет пользу обеим нашим нациям. ФОТОрепортаж

В среду, 21 августа, глава правительства Индии Нарендра Моди прибыл с двухдневным визитом в Польшу.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что прилетел в Польшу. Я с нетерпением жду следующих пунктов повестки дня. Этот визит даст толчок индийско-польским отношениям и принесет пользу обеим нашим нациям", - написал политик.

Он также опубликовал фотографии встречи в аэропорту.

Кроме этого, Моди сказал, что остался тронутым теплым принятием индийской диаспоры в Польше.

"Я чрезвычайно тронут теплым принятием индийской диаспоры в Польше. Ее энергия воплощает прочные связи, соединяющие наши народы", - заявил глава правительства Индии.

Как отмечают польские СМИ, это первый визит главы индийского правительства в Польшу за 45 лет.

В четверг, 22 августа, Моди встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском и с президентом Анджеем Дудой. А в пятницу, 23 августа, политик прибудет в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что ранее в Госдепе США визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину назвали "очень важным".

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