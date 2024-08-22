Премьер Индии Моди прибыл в Польшу: Этот визит принесет пользу обеим нашим нациям. ФОТОрепортаж
В среду, 21 августа, глава правительства Индии Нарендра Моди прибыл с двухдневным визитом в Польшу.
Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Я только что прилетел в Польшу. Я с нетерпением жду следующих пунктов повестки дня. Этот визит даст толчок индийско-польским отношениям и принесет пользу обеим нашим нациям", - написал политик.
Он также опубликовал фотографии встречи в аэропорту.
Кроме этого, Моди сказал, что остался тронутым теплым принятием индийской диаспоры в Польше.
"Я чрезвычайно тронут теплым принятием индийской диаспоры в Польше. Ее энергия воплощает прочные связи, соединяющие наши народы", - заявил глава правительства Индии.
Как отмечают польские СМИ, это первый визит главы индийского правительства в Польшу за 45 лет.
В четверг, 22 августа, Моди встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском и с президентом Анджеем Дудой. А в пятницу, 23 августа, политик прибудет в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, что ранее в Госдепе США визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину назвали "очень важным".
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лилипутин не дал - нужно решать росийский демографический кризис.
При цьому країна поглиблювала відносини з РФ в енергетичному секторі, зокрема збільшувала закупівлю нафти на тлі західних санкцій.
Сьогодні можливості Росії здійснювати постачання зброї та комплектуючих суттєво обмежені через війну з Україною.
Росія публічно закликала Індію активізувати оборонні зв'язки, але Моді, за словами експертів та чиновників, зосередив свою увагу на внутрішньому виробництві з використанням західних технологій.
Поки римляни не почали відморожувать собі яйця і ноги в Галлії та Британії - вони сміялися з "дикунів" що натягують собі на ноги "трубки з хутра" і ховають "хазяйство" у хутряні капшуки" (до кінця Середньовіччя штанини між собою зшивалися рідко Самі ж римляни носили тоги чи туніки Правда - в холодну погоду надівали щось подібне до жіночих рейтузів" - але чи було це їх "винаходом" чи запозиченням у "дикунів" - не відомо) Одяг для "низу" в Європі спочатку складався з трьох частин: двох штанин-трубок і "гульфіка" (хутряного чи тканинного мішечка куди вкладалися геніталії) Він підв"язувався до пояса штанів окремо Щоб в зад не "піддувало" - носилася довга сорочка Знать носила окремі юбки (особливо при захисному озброєнні - латах чи кірасах) Пізніше штанини стали зшивать між собою Потім до них стали пришивать "гульфік" Потім він взагалі щез і тепер цим словом кравці називають просто пахову область штанів
Багато хто з них, є кредитними боржниками,
спеціалізовані фірми відправляють їх на роботу в Польщу, оплата праці у них нища,
всіх все влаштовує....
По-друге: рівень життя у Індії Африці та Індокитаї нижчий навіть ніж у нас - тому вихідці звідти згодні працювать за нижчу зарплату