Наиболее активно враг действует на Покровском направлении, половина боестолкновений здесь произошла возле Николаевки и Новогродовки, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 количество вражеских атак на фронте возросло до 78. Наиболее активно враг продолжает действовать на Покровском направлении, где провел около сорока процентов от всех боестолкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Сумщины. В частности, от обстрелов артиллерии пострадали населенные пункты Бачевск, Рудак, Нововасиловка, Чернацкое, Порозок, Славгород, Карповичи, Грабовское и Покровка. Кроме того, российские террористы бомбят управляемыми авиабомбами как территорию Украины, так и свою, российскую территорию - за сегодня зафиксировано 20 авиаударов с применением 38 КАБов.

Боевые действия в Харьковской области

На Харьковском направлении оккупанты два раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Идет бой. Ситуация контролируется. Также враг ударил НАРами из вооружения вертолета Ка-52 в район Казачьей Лопани.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой. Под удары двумя российскими авиабомбами попал район Кругляковки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Новосадового, Грековки, Тернов, Невского, Торского и Дибровы. С начала суток на этом направлении украинские воины отразили уже семь вражеских атак. Продолжается еще один бой у Макеевки. Ситуация контролируется.

На Северском направлении противник атаковал вблизи Белогоровки, Выемки и Спорного - оккупанты пять раз безуспешно пытались прорвать нашу оборону.

На Краматорском направлении захватчики совершили шесть штурмовых действий вблизи Ивановского, Клещиевки, Григорьевки и Часова Яра. У последнего нанесли удары 22 неуправляемыми авиаракетами.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет четыре. Сегодня враг атаковал в районах Нью-Йорка и Нелиповки. Наши защитники дают достойный отпор противнику – все боестолкновения уже завершены. Авиация агрессора дважды нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами, а в район Плещеевки террористы сбросили два КАБа.

Самое большое количество боестолкновений насчитывается на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты предприняли уже 33 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Зеленого поля, Михайловки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Камышевки, Миролюбовки и Новотроицкого. Почти половина всех боестолкновений произошла возле Николаевки и Новогродовки. Силы обороны, сдерживая вражеский напор, уже отразили 28 атак противника на направлении.

На Кураховском направлении захватчики 10 раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки и Карловки. Бои продолжаются.

На Времевском направлении захватчики трижды атаковали позиции украинских войск - пытаются продвинуться к Угледару и Владимировке.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении подверглись ударам КАБами Новоданиловка, неуправляемыми авиаракетами - Новоандреевка, Новодаровка и Пятихатки.

В Приднепровском направлении враг штурмовых действий не проводил.