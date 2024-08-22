Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, половина боєзіткнень тут відбулася біля Миколаївки і Новогродівки, - Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 кількість ворожих атак на фронті зросла до 78. Найбільш активно ворог і далі діє на Покровському напрямку, де провів близько сорока відсотків від усіх боєзіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини. Зокрема від обстрілів артилерії постраждали населені пункти Бачівськ, Рудак, Нововасилівка, Чернацьке, Порозок, Славгород, Карповичі, Грабовське та Покровка. Окрім того російські терористи бомбардують керованими авіабомбами як територію України, так і свою, російську територію - за сьогодні зафіксовано 20 авіаударів із застосуванням 38 КАБів.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти два рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована. Також ворог вдарив НАРами з озброєння вертольота Ка-52 у район Козачої Лопані.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та в напрямку Лозової. Під удари двома російськими авіабомбами потрапив район Кругляківки.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку, ворожі підрозділи атакували в районах Новосадового, Греківки, Тернів, Невського, Торського та Діброви. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже сім ворожих атак. Триває ще один бій біля Макіївки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку супротивник атакував поблизу Білогорівки, Виїмки та Спірного - окупанти п’ять разів безуспішно намагались прорвати нашу оборону.

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На Краматорському напрямку загарбники здійснили шість штурмових дії поблизу Іванівського, Кліщіївки, Григорівки та Часового Яру. Біля останнього завдали ударів 22 некерованими авіаракетами.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає чотири. Сьогодні ворог атакував у районах Нью-Йорка та Неліпівки. Наші захисники дають гідну відсіч противнику - всі боєзіткнення вже завершено. Авіація агресора двічі завдала ударів по населеному пункту Дружба некерованими авіаракетами, а у район Плещіївки терористи скинули два КАБи.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 33 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого поля, Михайлівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Камишівки, Миролюбівки та Новотроїцького. Майже половина з усіх боєзіткнень відбулася біля Миколаївки і Новогродівки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 28 атак противника на напрямку.

На Курахівському напрямку загарбниики 10 разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки та Карлівки. Бої тривають.

На Времівському напрямку загарбники тричі атакували позиції українських військ - намагаються просунутись до Вугледара та з боку Володимирівки.

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Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку зазнали ударів КАБами Новоданилівка, некерованими авіаракетами - Новоандріївка, Новодарівка та П’ятихатки.

На Придніпровському напрямку ворог штурмових дій не проводив.