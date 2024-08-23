Остин и Умеров обсудят, планирует ли Украина удерживать территорию Курщины, - Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин проведет разговор с министром обороны Украины относительно ситуации в Курской области.

Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я не имею сейчас ответов на все эти вопросы, но министр Остин собирается обсудить с министром Умеровым в ближайшие дни, и тогда у нас будет больше информации. Но я думаю, что Украина должна действительно говорить об их целях и задачах, и это все еще то, что мы пытаемся узнать от них о том, как это (операция на Курщине. - Ред.) вписывается в их стратегические операции", - сказала она.

В то же время представитель Пентагона подчеркнула, что поддержка Соединенными штатами Украины остается непоколебимой.

Сингх отметила, что Остин будет общаться с Украиной относительно вопроса о том, "планируют ли они удерживать" территории.

"Мы и в дальнейшем будем предоставлять пакеты помощи. Я не могу объявить об этом сегодня, но мы будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе и во всем, что ей нужно для достижения успеха", - сказала Сингх.

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