РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5390 посетителей онлайн
Новости Война
1 911 13

Остин и Умеров обсудят, планирует ли Украина удерживать территорию Курщины, - Пентагон

Остін та Умєров обговорять операцію ЗСУ на Курщині

Глава Пентагона Ллойд Остин проведет разговор с министром обороны Украины относительно ситуации в Курской области.

Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я не имею сейчас ответов на все эти вопросы, но министр Остин собирается обсудить с министром Умеровым в ближайшие дни, и тогда у нас будет больше информации. Но я думаю, что Украина должна действительно говорить об их целях и задачах, и это все еще то, что мы пытаемся узнать от них о том, как это (операция на Курщине. - Ред.) вписывается в их стратегические операции", - сказала она.

В то же время представитель Пентагона подчеркнула, что поддержка Соединенными штатами Украины остается непоколебимой.

Сингх отметила, что Остин будет общаться с Украиной относительно вопроса о том, "планируют ли они удерживать" территории.

"Мы и в дальнейшем будем предоставлять пакеты помощи. Я не могу объявить об этом сегодня, но мы будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе и во всем, что ей нужно для достижения успеха", - сказала Сингх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон о создании буферной зоны в Курской области: Работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели

Автор: 

Пентагон (1446) Остин Ллойд (420) Курск (1073) Умеров Рустем (505)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Водночас представниця Пентагону наголосила, що підтримка Сполученими штатами України залишається непохитною. Джерело:

Непохитність адміністрації Байдена у максимальному затриманні допомоги, наданої Конгресом США.
Ну а Остіну треба доповісти своєму колезі Бєлоусову про плани України стосовно Курської волості.
Вони ж постійно обговорюють, як ще насрати Україні.
показать весь комментарий
23.08.2024 07:38
+6
Стратегічна ціль Курської операції довести до інсульту Джейка Саллівана та інших деескалаторів.
показать весь комментарий
23.08.2024 08:04
+4
Да насрать на международное право которое само на себя срет. Как показала практика, весь мир срет на международное право. Да и я не сказал что референдум о отсоединении от рашки должна проводить Украина. Для етого есть РДК и росийские опозиционеры. Представьте себе как ***** взвоет когда весь мир увидит что субьекты рашки отделяются. Ето же будет прицидент и сигнал остальным республикам отделяться от московии
показать весь комментарий
23.08.2024 09:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Водночас представниця Пентагону наголосила, що підтримка Сполученими штатами України залишається непохитною. Джерело:

Непохитність адміністрації Байдена у максимальному затриманні допомоги, наданої Конгресом США.
Ну а Остіну треба доповісти своєму колезі Бєлоусову про плани України стосовно Курської волості.
Вони ж постійно обговорюють, як ще насрати Україні.
показать весь комментарий
23.08.2024 07:38 Ответить
Стратегічна ціль Курської операції довести до інсульту Джейка Саллівана та інших деескалаторів.
показать весь комментарий
23.08.2024 08:04 Ответить
Умеров під час війни в турне? Хто...?
показать весь комментарий
23.08.2024 08:04 Ответить
Идиоты конченые. Давайте раскажите свои планы *****. Поетому ***** и не торопитсы перекидывать войска с Украины для защиты Курска. Оно знает что Украина потопчется там и сама уйдет. Лучше бы референдумы и народные республики там делали чтобы ***** увидело что мы готовы основательно обосноваться на Курщине.
показать весь комментарий
23.08.2024 08:09 Ответить
референдум то є незаконно з точки зору міжнародного права
показать весь комментарий
23.08.2024 08:41 Ответить
Да насрать на международное право которое само на себя срет. Как показала практика, весь мир срет на международное право. Да и я не сказал что референдум о отсоединении от рашки должна проводить Украина. Для етого есть РДК и росийские опозиционеры. Представьте себе как ***** взвоет когда весь мир увидит что субьекты рашки отделяются. Ето же будет прицидент и сигнал остальным республикам отделяться от московии
показать весь комментарий
23.08.2024 09:16 Ответить
ну так можна й теракти у метро у мокві та пітері почати робити
це взагалі найєфективніше, чеченці довели
показать весь комментарий
23.08.2024 09:25 Ответить
Зачем теракты в метро? Етим ФСБ занимается и ***** только рад будет что ему помогли. А вот диверскии на нефте/газопроводах, енергообьектах, мостах, аеропортах и ж/д дорогах ето сильно ударит по кремлевскому режиму.
показать весь комментарий
23.08.2024 09:33 Ответить
та ні, ефект від террору цивільних найсильніший
але шурік то не наші мєтоди(с)
показать весь комментарий
23.08.2024 09:38 Ответить
Кроме того всем же интересно как ***** будет визжать что референдум и самоопределение народа ето незаконно
показать весь комментарий
23.08.2024 10:00 Ответить
ЛИЦЕМІРИ БРеХЛИВІ
показать весь комментарий
23.08.2024 08:29 Ответить
 
 