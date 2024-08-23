Остін та Умєров обговорять, чи планує Україна утримувати територію Курщини, - Пентагон

Глава Пентагону Ллойд Остін проведе розмову із міністром оборони України щодо ситуації в Курській області.

Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я не маю зараз відповідей на всі ці питання, але міністр Остін збирається обговорити з міністром Умєровим найближчими днями, і тоді у нас буде більше інформації. Але я думаю, що Україна повинна дійсно говорити про їхні цілі і завдання, і це все ще те, що ми намагаємося дізнатися від них про те, як це (операція на Курщині. - Ред.) вписується в їхні стратегічні операції", - сказала вона.

Водночас представниця Пентагону наголосила, що підтримка Сполученими штатами України залишається непохитною.

Сінгх зазначила, що Остін спілкуватиметься з Україною з питання про те, чи "планують вони утримувати" території.

"Ми й надалі надаватимемо пакети допомоги. Я не можу оголосити про це сьогодні, але ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її боротьбі і в усьому, що їй потрібно для досягнення успіху", - сказала Сінгх.

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