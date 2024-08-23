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Новини Війна
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Остін та Умєров обговорять, чи планує Україна утримувати територію Курщини, - Пентагон

Остін та Умєров обговорять операцію ЗСУ на Курщині

Глава Пентагону Ллойд Остін проведе розмову із міністром оборони України щодо ситуації в Курській області.

Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я не маю зараз відповідей на всі ці питання, але міністр Остін збирається обговорити з міністром Умєровим найближчими днями, і тоді у нас буде більше інформації. Але я думаю, що Україна повинна дійсно говорити про їхні цілі і завдання, і це все ще те, що ми намагаємося дізнатися від них про те, як це (операція на Курщині. - Ред.) вписується в їхні стратегічні операції", - сказала вона.

Водночас представниця Пентагону наголосила, що підтримка Сполученими штатами України залишається непохитною.

Сінгх зазначила, що Остін спілкуватиметься з Україною з питання про те, чи "планують вони утримувати" території.

"Ми й надалі надаватимемо пакети допомоги. Я не можу оголосити про це сьогодні, але ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її боротьбі і в усьому, що їй потрібно для досягнення успіху", - сказала Сінгх.

Читайте: Пентагон про створення буферної зони на Курщині: Працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі

Автор: 

Пентагон (1415) Остін Ллойд (521) Курськ (1084) Умєров Рустем (586)


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Топ коментарі
+9
Водночас представниця Пентагону наголосила, що підтримка Сполученими штатами України залишається непохитною. Джерело:

Непохитність адміністрації Байдена у максимальному затриманні допомоги, наданої Конгресом США.
Ну а Остіну треба доповісти своєму колезі Бєлоусову про плани України стосовно Курської волості.
Вони ж постійно обговорюють, як ще насрати Україні.
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23.08.2024 07:38
+6
Стратегічна ціль Курської операції довести до інсульту Джейка Саллівана та інших деескалаторів.
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23.08.2024 08:04
+4
Да насрать на международное право которое само на себя срет. Как показала практика, весь мир срет на международное право. Да и я не сказал что референдум о отсоединении от рашки должна проводить Украина. Для етого есть РДК и росийские опозиционеры. Представьте себе как ***** взвоет когда весь мир увидит что субьекты рашки отделяются. Ето же будет прицидент и сигнал остальным республикам отделяться от московии
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23.08.2024 09:16
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Водночас представниця Пентагону наголосила, що підтримка Сполученими штатами України залишається непохитною. Джерело:

Непохитність адміністрації Байдена у максимальному затриманні допомоги, наданої Конгресом США.
Ну а Остіну треба доповісти своєму колезі Бєлоусову про плани України стосовно Курської волості.
Вони ж постійно обговорюють, як ще насрати Україні.
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23.08.2024 07:38 Відповісти
Стратегічна ціль Курської операції довести до інсульту Джейка Саллівана та інших деескалаторів.
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23.08.2024 08:04 Відповісти
Умеров під час війни в турне? Хто...?
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23.08.2024 08:04 Відповісти
Идиоты конченые. Давайте раскажите свои планы *****. Поетому ***** и не торопитсы перекидывать войска с Украины для защиты Курска. Оно знает что Украина потопчется там и сама уйдет. Лучше бы референдумы и народные республики там делали чтобы ***** увидело что мы готовы основательно обосноваться на Курщине.
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23.08.2024 08:09 Відповісти
референдум то є незаконно з точки зору міжнародного права
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23.08.2024 08:41 Відповісти
Да насрать на международное право которое само на себя срет. Как показала практика, весь мир срет на международное право. Да и я не сказал что референдум о отсоединении от рашки должна проводить Украина. Для етого есть РДК и росийские опозиционеры. Представьте себе как ***** взвоет когда весь мир увидит что субьекты рашки отделяются. Ето же будет прицидент и сигнал остальным республикам отделяться от московии
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23.08.2024 09:16 Відповісти
ну так можна й теракти у метро у мокві та пітері почати робити
це взагалі найєфективніше, чеченці довели
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23.08.2024 09:25 Відповісти
Зачем теракты в метро? Етим ФСБ занимается и ***** только рад будет что ему помогли. А вот диверскии на нефте/газопроводах, енергообьектах, мостах, аеропортах и ж/д дорогах ето сильно ударит по кремлевскому режиму.
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23.08.2024 09:33 Відповісти
та ні, ефект від террору цивільних найсильніший
але шурік то не наші мєтоди(с)
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23.08.2024 09:38 Відповісти
Кроме того всем же интересно как ***** будет визжать что референдум и самоопределение народа ето незаконно
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23.08.2024 10:00 Відповісти
ЛИЦЕМІРИ БРеХЛИВІ
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23.08.2024 08:29 Відповісти
 
 