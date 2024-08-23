Сутки в Запорожской области: Ранен мужчина в Гуляйполе, РФ 317 раз била по области

Российские захватчики в течение суток 317 раз обстреляли 9 населенных пунктов Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты совершили 4 авиационных удара по Пятихаткам, Новоандреевке, Работино и Левадному.

"180 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку, Успеновку. 5 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку и Работино. 128 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Темировки", - говорится в сообщении.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

51-летний житель Гуляйполя получил ранения во время вражеского артиллерийского обстрела.

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