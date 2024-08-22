Россияне готовят провокации на ВОТ Запорожья: Распространяют фейки о возможных обстрелах Токмака и Молочанска со стороны ВСУ, - Федоров

Враг усиливает контроль и дезинформацию на оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"С приближением Дня Независимости Украины оккупанты на ВОТ готовят новые провокации. Враг массово распространяет фейки о возможных обстрелах Токмака и Молочанска украинской армией, пытаясь прикрыть свои действия. Но реальная угроза для жителей ВОТ - действия самих оккупантов", - говорится в сообщении.

Как отметил Фёдоров, враг также ограничивает доступ к информации, поднимая цены на интернет на 30% и существенно снижая его качество. Кроме того, лица, не имеющие российского паспорта или призывного документа, ограничивают в передвижении.

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Что касается гуманитарной ситуации, Федоров сообщил, что россияне полностью прекратили социальные выплаты и гуманитарную помощь. Если раньше они пытались привлечь население на свою сторону высокими зарплатами, то теперь этого нет. Люди оказались еще в более сложных условиях.

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