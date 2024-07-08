На ВОТ Запорожской области российская пропаганда продолжается "бесконечным потоком". Уже нет ничего, откуда можно черпать объективную информацию, - ОВА
Российская пропаганда на временно оккупированной территории Запорожской области продолжается "бесконечным потоком". У жителей региона не осталось ресурсов для поиска объективной информации.
Об этом глава Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
Мобилизационные меры на ВОТ
По его словам, усиление мобилизационных мер, принуждение украинцев служить в российской армии и брать российские паспорта, абсолютно очевидны на оккупированных территориях.
"Вот, например, почему они усиливают мобилизацию, кроме очевидной причины? Чтобы у российского общества не возникло диссонанса. Потому что, если пропаганда рассказывает, что россияне освобождают, а не захватывают территорию, то местные жители должны их благодарить. А если благодарят, то должны и воевать за эту страну, правильно? Чтобы больше освободили. А тут получается, что мобилизация происходит по всем регионам, кроме оккупированных, это диссонанс. Поэтому мобилизационные меры усиливаются", - рассказал Федоров.
Российская пропаганда
Относительно российской пропаганды на ВОТ, Федоров отметил, что речь идет уже не о ее усилении, поскольку оккупанты транслируют ее "бесконечным потоком".
Там уже не существует ничего, откуда ты можешь черпать объективную информацию. Поэтому объективную информацию ты должен добывать, должен ее выискивать. Пропаганда лежит на дороге, а объективную информацию должен постоянно где-то добывать. А психология человека такова, что он будет больше верить той информации, которая легкодоступна, чем той, которую надо получить. Это не проблема, мы все так мыслим", - сказал глава Запорожской ОВА.
В то же время он отметил, что настроения людей на оккупированной территории меняются, у большинства растет уныние.
По словам чиновника, некоторые люди уже не верят, что их города освободят от российских захватчиков.
"Но должно ли это влиять на наши настроения относительно освобождения? Однозначно нет. Враг спрашивал наше настроение, когда заходил на наши земли? Нет. Поэтому, если кто-то начнет дискуссию "мы уже смирились", это ни на что не повлияет. Мне все равно, кто с чем смирился у меня дома. Абсолютно. Поэтому сегодня мы должны быть всячески объединены вокруг нашего государства и государственности, вокруг наших военных", - подчеркнул Федоров.
Есть ли возможность выехать из ВОТ региона?
Глава ОВА отметил, что враг и в дальнейшем будет использовать наших людей как пушечное мясо, поэтому единственный путь предотвратить это - выехать с временно оккупированных территорий, пока такая возможность вообще существует.
Федоров отметил, что возможность выезжать из ВОТ Запорожской области у местных еще есть, хоть это и сложный процесс.
"Также мы понимаем, что сегодня очень сложно коммуницировать с жителями, которые находятся в оккупации. Сегодня родственники не могут посетить своих во временной оккупации, потому что въезд на оккупированные территории происходит исключительно через Шереметьево (аэропорт в Москве - ред.), а там постоянные фильтрационные меры и неизвестно, пропустят или не пропустят. Точнее даже известно, что пропускают только 10%. Почему так? Я не знаю. Могу догадываться, что контрразведывательные меры усиливаются и они не хотят пускать тех, в ком они не уверены на 100%", - рассказывает Федоров.
Он сравнил жизнь на оккупированной территории с милитарной базой, на которой враг пытается установить свои правила.
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А що роблять "слуги zeрмака"?
Пиляють та пиляють...