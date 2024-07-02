Рашисты собирают биометрические данные жителей оккупированных территорий для усиления контроля, - Федоров

Российские захватчики на оккупированных территориях собирают биометрические данные местных.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Уже давно для получения паспорта рф жителям ВОТ необходимо сдать отпечатки пальцев, сделать несколько фото и предоставить всю имеющуюся личную информацию. Теперь и для того, чтобы быть с зарплатой или пенсией, людям надо сдать биометрию", - говорится в сообщении.

Так, по словам Федорова, российский банк "ПСБ", который действует на оккупированных территориях, анонсировал запуск "новых стандартов обслуживания" - регистрации и идентификации через биометрические данные - в том числе идентификацию голоса.

"Оккупанты утверждают, что это упростит получение дистанционных услуг. На самом деле - это новый этап сбора информации о жителях ВОТ, чтобы карательная машина оккупанта знала все о каждом", - добавил глава области.

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