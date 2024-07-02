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Новости Война
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Рашисты собирают биометрические данные жителей оккупированных территорий для усиления контроля, - Федоров

Окупанти збирають біометричні дані жителів ТОТ

Российские захватчики на оккупированных территориях собирают биометрические данные местных.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Уже давно для получения паспорта рф жителям ВОТ необходимо сдать отпечатки пальцев, сделать несколько фото и предоставить всю имеющуюся личную информацию. Теперь и для того, чтобы быть с зарплатой или пенсией, людям надо сдать биометрию", - говорится в сообщении.

Так, по словам Федорова, российский банк "ПСБ", который действует на оккупированных территориях, анонсировал запуск "новых стандартов обслуживания" - регистрации и идентификации через биометрические данные - в том числе идентификацию голоса.

"Оккупанты утверждают, что это упростит получение дистанционных услуг. На самом деле - это новый этап сбора информации о жителях ВОТ, чтобы карательная машина оккупанта знала все о каждом", - добавил глава области.

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Автор: 

оккупация (10190) Федоров Иван (469)


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Тим більше родич цим завідує
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02.07.2024 17:36 Ответить
За собой бы смотрел. Сколько инфы ушло к рашистам из ДІ
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02.07.2024 17:52 Ответить
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02.07.2024 18:19 Ответить
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02.07.2024 18:21 Ответить
Тількі вчора посипалась я у Телеграмі у чаті Батальйон Монако з одним расистом. То через пару хвилин вінвиклав всі мої данні , регистраціб та де народилась. Згодом таке саме він зробив із жінкою з Київа
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02.07.2024 19:11 Ответить
Так учится у касабов надо нам---правильно делают! Хоть кто нибудь из власти предложил проверять тех, что с донбалласта хлынули к нам в 14, 15, 16, 17гг!? Догадываетесь кто прибывал, туда сюда мотались, за пенсией, стажем, и прочей мурой! А потом вдруг многих не стало! А куда делись? А кто наводчики корректировщики сегодня, вчера, завтра? Тут правда своих падликов морозовых к стенке ставь в 500м! Стенки не хватает. И сегодня нет такого дня, чтоб не отловили очередных. Если даже и вернём часть страны---то на 20 лет поражение в правах всем от 14 лет. Не выбирать не избиратся, в военучилища не приниматься и многое другое. А на госслужбу и не мечтать.
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02.07.2024 19:50 Ответить
 
 