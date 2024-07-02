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Новини Війна
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Рашисти збирають біометричні дані жителів окупованих територій для посилення контролю, - Федоров

Окупанти збирають біометричні дані жителів ТОТ

Російські загарбники на окупованих територіях збирають біометричні дані місцевих.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вже давно для отримання паспорта рф мешканцям ТОТ необхідно здати відбитки пальців, зробити кілька фото та надати всю наявну особисту інформацію. Тепер і для того, щоб бути з зарплатою чи пенсією, людям треба здати біометрію", - йдеться в повідомленні.

Так, за словами Федорова, російський банк "ПСБ", який діє на окупованих територіях, анонсував запуск "нових стандартів обслуговування" - реєстрації та ідентифікації через біометричні дані - в тому числі ідентифікацію голосу.

"Окупанти стверджують, що це спростить отримання дистанційних послуг. Насправді ж - це новий етап збору інформації про мешканців ТОТ, щоб каральна машина окупанта знала все про кожного", - додав очільник області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти підвищують комунальні тарифи для пришвидшення паспортизації на ТОТ, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6746) Федоров Іван (651)


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02.07.2024 17:36 Відповісти
За собой бы смотрел. Сколько инфы ушло к рашистам из ДІ
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02.07.2024 17:52 Відповісти
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02.07.2024 18:19 Відповісти
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02.07.2024 18:21 Відповісти
Тількі вчора посипалась я у Телеграмі у чаті Батальйон Монако з одним расистом. То через пару хвилин вінвиклав всі мої данні , регистраціб та де народилась. Згодом таке саме він зробив із жінкою з Київа
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02.07.2024 19:11 Відповісти
Так учится у касабов надо нам---правильно делают! Хоть кто нибудь из власти предложил проверять тех, что с донбалласта хлынули к нам в 14, 15, 16, 17гг!? Догадываетесь кто прибывал, туда сюда мотались, за пенсией, стажем, и прочей мурой! А потом вдруг многих не стало! А куда делись? А кто наводчики корректировщики сегодня, вчера, завтра? Тут правда своих падликов морозовых к стенке ставь в 500м! Стенки не хватает. И сегодня нет такого дня, чтоб не отловили очередных. Если даже и вернём часть страны---то на 20 лет поражение в правах всем от 14 лет. Не выбирать не избиратся, в военучилища не приниматься и многое другое. А на госслужбу и не мечтать.
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02.07.2024 19:50 Відповісти
 
 