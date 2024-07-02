Рашисти збирають біометричні дані жителів окупованих територій для посилення контролю, - Федоров

Російські загарбники на окупованих територіях збирають біометричні дані місцевих.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вже давно для отримання паспорта рф мешканцям ТОТ необхідно здати відбитки пальців, зробити кілька фото та надати всю наявну особисту інформацію. Тепер і для того, щоб бути з зарплатою чи пенсією, людям треба здати біометрію", - йдеться в повідомленні.

Так, за словами Федорова, російський банк "ПСБ", який діє на окупованих територіях, анонсував запуск "нових стандартів обслуговування" - реєстрації та ідентифікації через біометричні дані - в тому числі ідентифікацію голосу.

"Окупанти стверджують, що це спростить отримання дистанційних послуг. Насправді ж - це новий етап збору інформації про мешканців ТОТ, щоб каральна машина окупанта знала все про кожного", - додав очільник області.

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