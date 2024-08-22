Росіяни готують провокації на ТОТ Запоріжжя: Поширюють фейки про можливі обстріли Токмака та Молочанська з боку ЗСУ, - Федоров

Ворог посилює контроль і дезінформацію на окупованих територіях Запорізької області.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"З наближенням Дня Незалежності України окупанти на ТОТ готують нові провокації. Ворог масово поширює фейки про можливі обстріли Токмака та Молочанська українською армією, намагаючись прикрити свої дії. Але реальна загроза для мешканців ТОТ - дії самих окупантів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Федоров, ворог також обмежує доступ до інформації, піднімаючи ціни на інтернет на 30% і суттєво знижуючи його якість. Крім того, осіб, які не мають російського паспорта або призовного документа, обмежують у пересуванні.

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Стосовно гуманітарної ситуації Федоров повідомив, що росіяни повністю припинили соціальні виплати та гуманітарну допомогу. Якщо раніше вони намагалися залучити населення на свій бік високими зарплатами, то тепер цього немає. Люди опинилися у ще більш складних умовах.

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