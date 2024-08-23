Доба на Запоріжжі: Поранено чоловіка в Гуляйполі, РФ 317 разів била по області
Російські загарбники протягом доби 317 разів обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, окупанти здійснили 4 авіаційних удари по П'ятихатках, Новоандріївці, Роботиному та Левадному.
"180 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Успенівку. 5 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине. 128 артударів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Темирівки", - йдеться в повідомленні.
Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
51-річний житель Гуляйполя дістав поранення під час ворожого артилерійського обстрілу.
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