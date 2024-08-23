Ночью РФ атаковала Киевщину "шахедами": Обломки рухнули вне населенных пунктов
Российские захватчики ночью пытались атаковать Киевскую область ударными дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"В регионе работали силы ПВО! Вражеские цели были уничтожены. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.
Падение обломков сбитых целей фиксируется за пределами населенных пунктов.
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