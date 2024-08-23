Ночью РФ атаковала Киевщину "шахедами": Обломки рухнули вне населенных пунктов

Российские захватчики ночью пытались атаковать Киевскую область ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"В регионе работали силы ПВО! Вражеские цели были уничтожены. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.

Падение обломков сбитых целей фиксируется за пределами населенных пунктов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Запорожской области: Ранен мужчина в Гуляйполе, РФ 317 раз била по области