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Новости Война
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Ночью РФ атаковала Киевщину "шахедами": Обломки рухнули вне населенных пунктов

Атака шахедів на Київщину

Российские захватчики ночью пытались атаковать Киевскую область ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"В регионе работали силы ПВО! Вражеские цели были уничтожены. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.

Падение обломков сбитых целей фиксируется за пределами населенных пунктов.

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Киевская область (4114) обстрел (26872)


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