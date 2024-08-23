Вночі РФ атакувала Київщину "шахедами": Уламки впали поза межами населених пунктів
Російські загарбники вночі намагалися атакувати Київську область ударними дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"В регіоні працювали сили ППО! Ворожі цілі були знищені. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", - йдеться в повідомленні.
Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів.
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