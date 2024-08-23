УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6847 відвідувачів онлайн
Новини Війна
629 0

Вночі РФ атакувала Київщину "шахедами": Уламки впали поза межами населених пунктів

Атака шахедів на Київщину

Російські загарбники вночі намагалися атакувати Київську область ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"В регіоні працювали сили ППО! Ворожі цілі були знищені. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", - йдеться в повідомленні.

Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: РФ поцілила в магазин та освітній заклад. 2 особи загинули, 5 дістали поранення

Автор: 

Київська область (4003) обстріл (28196)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 