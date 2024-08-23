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Латвия подготовила для отправки в Украину 1400 беспилотников

Безпілотник

1400 беспилотников готовы к отправке в Украину. Это самая большая партия от латвийских производителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети Х.

"На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины", - говорится в сообщении.

В целом Латвия предоставила Украине 3000 боевых беспилотников различных типов и характеристик в рамках Международной коалиции дронов.

"Вместе с латвийскими компаниями мы продолжим оказывать поддержку до победы Украины", - подчеркнул Спрудс.

Также читайте: Украина доминирует в области военных беспилотников и технологий радиоэлектронной борьбы, - Forbes

Автор: 

беспилотник (3529) Латвия (1330) Украина (44912)


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А як же анонсовані мільйон українських дронів ?
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23.08.2024 08:56 Ответить
👍👍👍
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23.08.2024 09:08 Ответить
Всим світом давимо цю
анаконду під назвою мордор
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23.08.2024 09:13 Ответить
1400 жмуриків можуть купувати чорний пакет.
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23.08.2024 09:15 Ответить
Молодці що перестали писати назви дронів.
Бо буде як з канадськими зрозуміло, що вони для молдавсько-угорського фронту.
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23.08.2024 10:09 Ответить
Дякуємо
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23.08.2024 11:21 Ответить
 
 