Латвия подготовила для отправки в Украину 1400 беспилотников
1400 беспилотников готовы к отправке в Украину. Это самая большая партия от латвийских производителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети Х.
"На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины", - говорится в сообщении.
В целом Латвия предоставила Украине 3000 боевых беспилотников различных типов и характеристик в рамках Международной коалиции дронов.
"Вместе с латвийскими компаниями мы продолжим оказывать поддержку до победы Украины", - подчеркнул Спрудс.
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анаконду під назвою мордор
Бо буде як з канадськими зрозуміло, що вони для молдавсько-угорського фронту.