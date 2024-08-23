Латвия подготовила для отправки в Украину 1400 беспилотников

1400 беспилотников готовы к отправке в Украину. Это самая большая партия от латвийских производителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети Х.

"На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины", - говорится в сообщении.

В целом Латвия предоставила Украине 3000 боевых беспилотников различных типов и характеристик в рамках Международной коалиции дронов.

"Вместе с латвийскими компаниями мы продолжим оказывать поддержку до победы Украины", - подчеркнул Спрудс.

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