Латвія підготувала для відправки в Україну 1400 безпілотників

1400 безпілотників готові до відправки до України. Це найбільша партія від латвійських виробників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соціальній мережі Х.

"На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України", - йдеться в дописі.

Загалом Латвія надала Україні 3000 бойових безпілотників різних типів та характеристик в рамках Міжнародної коаліції дронів.

"Разом з латвійськими компаніями ми продовжимо надавати підтримку до перемоги України", - наголосив Спрудс.

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