Латвія підготувала для відправки в Україну 1400 безпілотників
1400 безпілотників готові до відправки до України. Це найбільша партія від латвійських виробників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соціальній мережі Х.
"На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України", - йдеться в дописі.
Загалом Латвія надала Україні 3000 бойових безпілотників різних типів та характеристик в рамках Міжнародної коаліції дронів.
"Разом з латвійськими компаніями ми продовжимо надавати підтримку до перемоги України", - наголосив Спрудс.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
анаконду під назвою мордор
Бо буде як з канадськими зрозуміло, що вони для молдавсько-угорського фронту.