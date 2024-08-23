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Латвія підготувала для відправки в Україну 1400 безпілотників

Безпілотник

1400 безпілотників готові до відправки до України. Це найбільша партія від латвійських виробників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соціальній мережі Х.

"На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України", - йдеться в дописі.

Загалом Латвія надала Україні 3000 бойових безпілотників різних типів та характеристик в рамках Міжнародної коаліції дронів.

"Разом з латвійськими компаніями ми продовжимо надавати підтримку до перемоги України", - наголосив Спрудс.

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Автор: 

безпілотник (4087) Латвія (1343) Україна (5861)


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А як же анонсовані мільйон українських дронів ?
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23.08.2024 08:56 Відповісти
👍👍👍
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23.08.2024 09:08 Відповісти
Всим світом давимо цю
анаконду під назвою мордор
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23.08.2024 09:13 Відповісти
1400 жмуриків можуть купувати чорний пакет.
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23.08.2024 09:15 Відповісти
Молодці що перестали писати назви дронів.
Бо буде як з канадськими зрозуміло, що вони для молдавсько-угорського фронту.
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23.08.2024 10:09 Відповісти
Дякуємо
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23.08.2024 11:21 Відповісти
 
 