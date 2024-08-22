Україна домінує у галузі військових безпілотників та технологій радіоелектронної боротьби, - Forbes

Україна випередила Російську Федерацію у розвитку сфери РЕБ та безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

ЗСУ використовують більше ударних дронів, ніж окупаційні війська. Російські безпілотники мають менший вплив на полі бою, оскільки Україна взяла на озброєння нові технології та тактику. Тож світовим лідером у цих галузях стала Україна.

Згідно з матеріалом, російська та українська промислові бази змагаються за інновації, розробку і впровадження кращих технологій, які можуть надати їхнім військам перевагу на полі бою.

"Особливо це стосується безпілотників і систем радіоелектронної боротьби, оскільки обидві технологічні сфери швидко розвивалися протягом війни. Україна змогла випередити Росію в процесах розвитку, що дозволило їй швидше розгорнути більш досконалі системи, досягнувши переваги в цих технічних сферах", - повідомляє видання.

Аналітики вказують, що нещодавні успіхи України в Курській області підкреслюють переваги Києва в зазначених технічних сферах.

"Коли українські війська просуваються в певний район, вони використовують системи радіоелектронної боротьби для виведення з ладу російських безпілотників. Потім вони розгортають рої своїх власних безпілотників для пошуку цілей і завдання ударів по російських позиціях. За цими ударами слідують наземні війська, які перекидаються для забезпечення безпеки в цьому районі. Цей процес повторюється систематично, що дозволяє українцям здобувати стабільні перемоги. І російські війська, схоже, не мають відповіді на цю тактику", - пише Forbes.

Нагадаємо, через ефективну роботу українських РЕБ, які перешкоджають зв’язку та дронам ворога, росіяни змушені переходити на дротовий зв’язок.

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