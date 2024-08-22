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Україна домінує у галузі військових безпілотників та технологій радіоелектронної боротьби, - Forbes

реб

Україна випередила Російську Федерацію у розвитку сфери РЕБ та безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

ЗСУ використовують більше ударних дронів, ніж окупаційні війська. Російські безпілотники мають менший вплив на полі бою, оскільки Україна взяла на озброєння нові технології та тактику. Тож світовим лідером у цих галузях стала Україна.

Згідно з матеріалом, російська та українська промислові бази змагаються за інновації, розробку і впровадження кращих технологій, які можуть надати їхнім військам перевагу на полі бою.

"Особливо це стосується безпілотників і систем радіоелектронної боротьби, оскільки обидві технологічні сфери швидко розвивалися протягом війни. Україна змогла випередити Росію в процесах розвитку, що дозволило їй швидше розгорнути більш досконалі системи, досягнувши переваги в цих технічних сферах", - повідомляє видання.

Аналітики вказують, що нещодавні успіхи України в Курській області підкреслюють переваги Києва в зазначених технічних сферах.

"Коли українські війська просуваються в певний район, вони використовують системи радіоелектронної боротьби для виведення з ладу російських безпілотників. Потім вони розгортають рої своїх власних безпілотників для пошуку цілей і завдання ударів по російських позиціях. За цими ударами слідують наземні війська, які перекидаються для забезпечення безпеки в цьому районі. Цей процес повторюється систематично, що дозволяє українцям здобувати стабільні перемоги. І російські війська, схоже, не мають відповіді на цю тактику", - пише Forbes.

Нагадаємо, через ефективну роботу українських РЕБ, які перешкоджають зв’язку та дронам ворога, росіяни змушені переходити на дротовий зв’язок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цілями безпілотників, які у ніч на 21 серпня завдали ударів по Росії, були центр радіозв’язку, аеропорт та авіабаза, - Буданов

Автор: 

безпілотник (4083) росія (64895) Україна (5857) РЕБ (148)


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Топ коментарі
+17
Ну - ящо це правда: то можна тільки пишаться нашими людьми! Бо навіть те що ми наважилися протистоять такому ворогу і успішно його громить вже третій рік - викликає подив у світі А тут ще й змогли їх у чомусь перевершить!
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22.08.2024 08:09
+13
Ага, а з врахуванням зелених гнид заголовок повинен звучати так: "Всупереч діям зеленої влади, Україна домінує...."
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22.08.2024 08:38
+11
Незабувайте про волонтерів, благодійників та просто звичайних людей, без яких небулоб більшої частини тих засобів..
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22.08.2024 08:40
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москалі вперед у минуле
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22.08.2024 08:09 Відповісти
Ну - ящо це правда: то можна тільки пишаться нашими людьми! Бо навіть те що ми наважилися протистоять такому ворогу і успішно його громить вже третій рік - викликає подив у світі А тут ще й змогли їх у чомусь перевершить!
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22.08.2024 08:09 Відповісти
Ага, а з врахуванням зелених гнид заголовок повинен звучати так: "Всупереч діям зеленої влади, Україна домінує...."
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22.08.2024 08:38 Відповісти
золоті слова
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22.08.2024 08:53 Відповісти
"теорія малих справ" перемагає танко-ядерного динозавра Рашку

"тисяча малих порізів та укусів комариками" 😂👍
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22.08.2024 10:37 Відповісти
Як на мене, враховуючи, що написно правду, бо при Боневтіку Нетряпковичу пишуть тільки про щось хороше, то тут скоріше зслуга наших західних партнерів, які дали нам свої нові технології і допомогу.
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22.08.2024 08:33 Відповісти
Незабувайте про волонтерів, благодійників та просто звичайних людей, без яких небулоб більшої частини тих засобів..
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22.08.2024 08:40 Відповісти
головне у таких випадках мізки
українці дуже розумні, кажу як айтишнік 😁
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22.08.2024 08:54 Відповісти
Це заслуга українців !
Їх завзятості і розуму!

"У цій війні переміг шкільний вчитель!" гордо сказав колись Бісмарк про німецьку армію
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22.08.2024 10:41 Відповісти
Пригадую міністра МО УА Рєзнікова і його "мудрі" думки про дрони ...
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22.08.2024 09:44 Відповісти
Ще б навчилися і електроніку самі робити. А то майже все на китайській елементарній базі. А китайці дуже не надійний поставник, та ще й мордор підтримують..
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22.08.2024 10:02 Відповісти
А на Донетчине наоборот, из-за нехватки боеприпасов украинские военные вынуждены отступать..
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22.08.2024 10:32 Відповісти
 
 