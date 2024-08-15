Завдяки ефективній роботі українських РЕБ росіяни змушені переходити на дротовий зв’язок, - ОТУ "Харків"

Через ефективну роботу українських РЕБ, які перешкоджають зв’язку та дронам ворога, росіяни змушені переходити на дротовий зв’язок.

Українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) настільки ефективні, що російські окупанти на півночі Харківської області змушені намагатися встановити дротовий зв’язок для координування своїх дій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

Він розповів, що війська РФ на Харківському напрямку діють малими штурмовими групами чисельністю до мотострілецького відділення.

"Ці групи проходять первинну підготовку, постійно переформовуються для того, щоб здійснювати якісь активні дії. Вони мають відповідне стрілецьке озброєння, мають певний захист, засоби РЕБ. Вони намагаються прорватися вперед, закріпитися на захоплених рубежах і поступово просуватися далі", - зазначив він.

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Саранцев зауважив, що через ефективну роботу українських РЕБ, які перешкоджають зв’язку та дронам ворога, росіяни змушені тягнути із собою котушки з дротами, намагаючись налагодити комунікацію.

"Відповідно в противника залишається єдиний спосіб для того, щоб налагоджувати зв’язок. Між підрозділами, які виконують бойові завдання, вони намагаються протягувати провідний зв’язок. Просуваючись на різних напрямках, вони тягнуть із собою котушки з дротами і намагаються таким чином налагодити зв’язок і координувати діяльність атакуючих підрозділів саме таким чином", - розповів він.

За його словами, дротовий зв’язок окупантів виявляється неефективним під час інтенсивних обстрілів, і українські військові швидко знищують або критично пошкоджують ці лінії.

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