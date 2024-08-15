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Завдяки ефективній роботі українських РЕБ росіяни змушені переходити на дротовий зв’язок, - ОТУ "Харків"

україна,реб

Через ефективну роботу українських РЕБ, які перешкоджають зв’язку та дронам ворога, росіяни змушені переходити на дротовий зв’язок.

Українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) настільки ефективні, що російські окупанти на півночі Харківської області змушені намагатися встановити дротовий зв’язок для координування своїх дій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

Він розповів, що війська РФ на Харківському напрямку діють малими штурмовими групами чисельністю до мотострілецького відділення.

"Ці групи проходять первинну підготовку, постійно переформовуються для того, щоб здійснювати якісь активні дії. Вони мають відповідне стрілецьке озброєння, мають певний захист, засоби РЕБ. Вони намагаються прорватися вперед, закріпитися на захоплених рубежах і поступово просуватися далі", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині за допомогою РЕБ "Ай-Петрі" нейтралізували російський ударний дрон "Ланцет". ВIДЕО

Саранцев зауважив, що через ефективну роботу українських РЕБ, які перешкоджають зв’язку та дронам ворога, росіяни змушені тягнути із собою котушки з дротами, намагаючись налагодити комунікацію.

"Відповідно в противника залишається єдиний спосіб для того, щоб налагоджувати зв’язок. Між підрозділами, які виконують бойові завдання, вони намагаються протягувати провідний зв’язок. Просуваючись на різних напрямках, вони тягнуть із собою котушки з дротами і намагаються таким чином налагодити зв’язок і координувати діяльність атакуючих підрозділів саме таким чином", - розповів він.

За його словами, дротовий зв’язок окупантів виявляється неефективним під час інтенсивних обстрілів, і українські військові швидко знищують або критично пошкоджують ці лінії.

Також дивіться: Дрон-камікадзе влучає у новітню російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ. ВIДЕО

Автор: 

зв’язок (392) Харківщина (6054) РЕБ (150)


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Топ коментарі
+6
Вірити теперішнім "речникам", себе надурити.
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15.08.2024 17:55
+4
Телемарафон - далі не читав
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15.08.2024 18:11
+2
А совецького дроту в них як гною.
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15.08.2024 17:53
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А совецького дроту в них як гною.
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15.08.2024 17:53 Відповісти
Вірити теперішнім "речникам", себе надурити.
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15.08.2024 17:55 Відповісти
Невідомо,чи ефективний РЕБ,А от польовка,-то
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15.08.2024 18:16 Відповісти
Так. Дрони на дроті, це щось.
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15.08.2024 20:26 Відповісти
перевірка дротового кацапського звязку:

"Бєлка, бєлка,
Я пєсєц!
Віжу танкі!
Мнє пісєц !"
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15.08.2024 17:56 Відповісти
Все як у дідів, вони ж хотіли павтаріть?
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15.08.2024 18:06 Відповісти
До слова, в іпенях сьогодні ще і ТУ-22 самоліквідувався... , вєчнага пальота, гідропідари
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15.08.2024 18:10 Відповісти
Телемарафон - далі не читав
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15.08.2024 18:11 Відповісти
Ага і ТАИ-43 чи ТА-57. Речник хоч трохи розуміє що він несе?
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15.08.2024 18:26 Відповісти
Речник несе найлегше,- ахінею, може б йому варто було зо 4 катушки телефонного кабелю (по 500 м. кожна) на горба кинути, щоб він потаскав трішки, може після прокладки траси по полю і перестав би нести всіляку зерню🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪 І на своїй шкірі зрозумів стару армійську приказку:"Кто ****** в дождь и грязь,- наша доблестная связь" Щоправда зв'язківці відповідали:"Все ******, но не связь" 😜
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15.08.2024 19:38 Відповісти
Отака хєрня в нас стояла в чергового частини в 1997 році
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15.08.2024 18:34 Відповісти
І цій штучці теж крутив ручку
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15.08.2024 18:37 Відповісти
Це не перемога. На Запоріжжі вони так тримали зв'язок і чудово вийшло
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15.08.2024 18:59 Відповісти
У ланці рота-батальйон провідний зв'язок досі ефективний
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16.08.2024 11:45 Відповісти
 
 