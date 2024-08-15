Благодаря эффективной работе украинских РЭБ россияне вынуждены переходить на проводную связь, - ОТГ "Харків"

Из-за эффективной работы украинских РЭБ, которые препятствуют связи и дронам врага, россияне вынуждены переходить на проводную связь.

Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) настолько эффективны, что российские оккупанты на севере Харьковской области вынуждены пытаться установить проводную связь для координирования своих действий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТГ "Харків" полковник Виталий Саранцев.

Он рассказал, что войска РФ на Харьковском направлении действуют малыми штурмовыми группами численностью до мотострелкового отделения.

"Эти группы проходят первичную подготовку, постоянно переформировываются для того, чтобы осуществлять какие-то активные действия. Они имеют соответствующее стрелковое вооружение, имеют определенную защиту, средства РЭБ. Они пытаются прорваться вперед, закрепиться на захваченных рубежах и постепенно продвигаться дальше", - отметил он.

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Саранцев отметил, что из-за эффективной работы украинских РЭБ, которые препятствуют связи и дронам врага, россияне вынуждены тащить с собой катушки с проводами, пытаясь наладить коммуникацию.

"Соответственно, у противника остается единственный способ для того, чтобы налаживать связь. Между подразделениями, которые выполняют боевые задачи, они пытаются протягивать проводную связь. Продвигаясь на разных направлениях, они тянут с собой катушки с проводами и пытаются таким образом наладить связь и координировать деятельность атакующих подразделений именно таким образом", - рассказал он.

По его словам, проводная связь оккупантов оказывается неэффективной во время интенсивных обстрелов, и украинские военные быстро уничтожают или критически повреждают эти линии.

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