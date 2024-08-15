РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4745 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 904 14

Благодаря эффективной работе украинских РЭБ россияне вынуждены переходить на проводную связь, - ОТГ "Харків"

україна,реб

Из-за эффективной работы украинских РЭБ, которые препятствуют связи и дронам врага, россияне вынуждены переходить на проводную связь.

Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) настолько эффективны, что российские оккупанты на севере Харьковской области вынуждены пытаться установить проводную связь для координирования своих действий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТГ "Харків" полковник Виталий Саранцев.

Он рассказал, что войска РФ на Харьковском направлении действуют малыми штурмовыми группами численностью до мотострелкового отделения.

"Эти группы проходят первичную подготовку, постоянно переформировываются для того, чтобы осуществлять какие-то активные действия. Они имеют соответствующее стрелковое вооружение, имеют определенную защиту, средства РЭБ. Они пытаются прорваться вперед, закрепиться на захваченных рубежах и постепенно продвигаться дальше", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харьковской области с помощью РЭБ "Ай-Петри" нейтрализовали российский ударный дрон "Ланцет". ВИДЕО

Саранцев отметил, что из-за эффективной работы украинских РЭБ, которые препятствуют связи и дронам врага, россияне вынуждены тащить с собой катушки с проводами, пытаясь наладить коммуникацию.

"Соответственно, у противника остается единственный способ для того, чтобы налаживать связь. Между подразделениями, которые выполняют боевые задачи, они пытаются протягивать проводную связь. Продвигаясь на разных направлениях, они тянут с собой катушки с проводами и пытаются таким образом наладить связь и координировать деятельность атакующих подразделений именно таким образом", - рассказал он.

По его словам, проводная связь оккупантов оказывается неэффективной во время интенсивных обстрелов, и украинские военные быстро уничтожают или критически повреждают эти линии.

Смотрите также: 1200 БПЛА и 60 систем РЭБ получила бригада ТрО от громады Киева, - Кличко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

связь (322) Харьковщина (5577) РЭБ (124)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Вірити теперішнім "речникам", себе надурити.
показать весь комментарий
15.08.2024 17:55
+4
Телемарафон - далі не читав
показать весь комментарий
15.08.2024 18:11
+2
А совецького дроту в них як гною.
показать весь комментарий
15.08.2024 17:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А совецького дроту в них як гною.
показать весь комментарий
15.08.2024 17:53 Ответить
Вірити теперішнім "речникам", себе надурити.
показать весь комментарий
15.08.2024 17:55 Ответить
Невідомо,чи ефективний РЕБ,А от польовка,-то
показать весь комментарий
15.08.2024 18:16 Ответить
Так. Дрони на дроті, це щось.
показать весь комментарий
15.08.2024 20:26 Ответить
перевірка дротового кацапського звязку:

"Бєлка, бєлка,
Я пєсєц!
Віжу танкі!
Мнє пісєц !"
показать весь комментарий
15.08.2024 17:56 Ответить
Все як у дідів, вони ж хотіли павтаріть?
показать весь комментарий
15.08.2024 18:06 Ответить
До слова, в іпенях сьогодні ще і ТУ-22 самоліквідувався... , вєчнага пальота, гідропідари
показать весь комментарий
15.08.2024 18:10 Ответить
Телемарафон - далі не читав
показать весь комментарий
15.08.2024 18:11 Ответить
Ага і ТАИ-43 чи ТА-57. Речник хоч трохи розуміє що він несе?
показать весь комментарий
15.08.2024 18:26 Ответить
Речник несе найлегше,- ахінею, може б йому варто було зо 4 катушки телефонного кабелю (по 500 м. кожна) на горба кинути, щоб він потаскав трішки, може після прокладки траси по полю і перестав би нести всіляку зерню🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪 І на своїй шкірі зрозумів стару армійську приказку:"Кто ****** в дождь и грязь,- наша доблестная связь" Щоправда зв'язківці відповідали:"Все ******, но не связь" 😜
показать весь комментарий
15.08.2024 19:38 Ответить
Отака хєрня в нас стояла в чергового частини в 1997 році
показать весь комментарий
15.08.2024 18:34 Ответить
І цій штучці теж крутив ручку
показать весь комментарий
15.08.2024 18:37 Ответить
Це не перемога. На Запоріжжі вони так тримали зв'язок і чудово вийшло
показать весь комментарий
15.08.2024 18:59 Ответить
У ланці рота-батальйон провідний зв'язок досі ефективний
показать весь комментарий
16.08.2024 11:45 Ответить
 
 