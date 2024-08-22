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Украина доминирует в области военных беспилотников и технологий радиоэлектронной борьбы, - Forbes

реб

Украина опередила Российскую Федерацию по развитию сферы РЭБ и беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

ВСУ используют больше ударных дронов, чем оккупационные войска. Российские беспилотники оказывают меньшее влияние на поле боя, поскольку Украина взяла на вооружение новые технологии и тактику. Итак, мировым лидером в этих отраслях стала Украина.

Согласно материалу, российская и украинская промышленные базы соревнуются за инновации, разработку и внедрение лучших технологий, которые могут дать их войскам преимущество на поле боя.

"Особенно это касается беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, поскольку обе технологические сферы быстро развивались во время войны. Украина смогла опередить Россию в процессах развития, что позволило ей быстрее развернуть более совершенные системы, достигнув преимущества в этих технических сферах", - сообщает издание.

Аналитики отмечают, что недавние успехи Украины в Курской области подчеркивают преимущества Киева в указанных технических сферах.

"Когда украинские войска продвигаются в определенный район, они используют системы радиоэлектронной борьбы для выведения из строя российских беспилотников. Затем они разворачивают рои своих собственных беспилотников для поиска целей и нанесения ударов по российским позициям. За этими ударами следуют наземные войска, которые опрокидываются для обеспечения безопасности в этом районе. Этот процесс повторяется систематически, что позволяет украинцам одерживать стабильные победы.

Напомним, из-за эффективной работы украинских РЭБ, препятствующих связи и дронам врага, россияне вынуждены переходить на проводную связь.

Читайте также: Целями беспилотников, которые в ночь на 21 августа нанесли удары по России, были центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза, - Буданов

Автор: 

беспилотник (3520) россия (95339) Украина (44911) РЭБ (122)


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Топ комментарии
+17
Ну - ящо це правда: то можна тільки пишаться нашими людьми! Бо навіть те що ми наважилися протистоять такому ворогу і успішно його громить вже третій рік - викликає подив у світі А тут ще й змогли їх у чомусь перевершить!
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22.08.2024 08:09
+13
Ага, а з врахуванням зелених гнид заголовок повинен звучати так: "Всупереч діям зеленої влади, Україна домінує...."
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22.08.2024 08:38
+11
Незабувайте про волонтерів, благодійників та просто звичайних людей, без яких небулоб більшої частини тих засобів..
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22.08.2024 08:40
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москалі вперед у минуле
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22.08.2024 08:09 Ответить
Ну - ящо це правда: то можна тільки пишаться нашими людьми! Бо навіть те що ми наважилися протистоять такому ворогу і успішно його громить вже третій рік - викликає подив у світі А тут ще й змогли їх у чомусь перевершить!
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22.08.2024 08:09 Ответить
Ага, а з врахуванням зелених гнид заголовок повинен звучати так: "Всупереч діям зеленої влади, Україна домінує...."
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22.08.2024 08:38 Ответить
золоті слова
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22.08.2024 08:53 Ответить
"теорія малих справ" перемагає танко-ядерного динозавра Рашку

"тисяча малих порізів та укусів комариками" 😂👍
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22.08.2024 10:37 Ответить
Як на мене, враховуючи, що написно правду, бо при Боневтіку Нетряпковичу пишуть тільки про щось хороше, то тут скоріше зслуга наших західних партнерів, які дали нам свої нові технології і допомогу.
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22.08.2024 08:33 Ответить
Незабувайте про волонтерів, благодійників та просто звичайних людей, без яких небулоб більшої частини тих засобів..
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22.08.2024 08:40 Ответить
головне у таких випадках мізки
українці дуже розумні, кажу як айтишнік 😁
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22.08.2024 08:54 Ответить
Це заслуга українців !
Їх завзятості і розуму!

"У цій війні переміг шкільний вчитель!" гордо сказав колись Бісмарк про німецьку армію
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22.08.2024 10:41 Ответить
Пригадую міністра МО УА Рєзнікова і його "мудрі" думки про дрони ...
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22.08.2024 09:44 Ответить
Ще б навчилися і електроніку самі робити. А то майже все на китайській елементарній базі. А китайці дуже не надійний поставник, та ще й мордор підтримують..
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22.08.2024 10:02 Ответить
А на Донетчине наоборот, из-за нехватки боеприпасов украинские военные вынуждены отступать..
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22.08.2024 10:32 Ответить
 
 