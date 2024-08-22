Украина доминирует в области военных беспилотников и технологий радиоэлектронной борьбы, - Forbes

Украина опередила Российскую Федерацию по развитию сферы РЭБ и беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

ВСУ используют больше ударных дронов, чем оккупационные войска. Российские беспилотники оказывают меньшее влияние на поле боя, поскольку Украина взяла на вооружение новые технологии и тактику. Итак, мировым лидером в этих отраслях стала Украина.

Согласно материалу, российская и украинская промышленные базы соревнуются за инновации, разработку и внедрение лучших технологий, которые могут дать их войскам преимущество на поле боя.

"Особенно это касается беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, поскольку обе технологические сферы быстро развивались во время войны. Украина смогла опередить Россию в процессах развития, что позволило ей быстрее развернуть более совершенные системы, достигнув преимущества в этих технических сферах", - сообщает издание.

Аналитики отмечают, что недавние успехи Украины в Курской области подчеркивают преимущества Киева в указанных технических сферах.

"Когда украинские войска продвигаются в определенный район, они используют системы радиоэлектронной борьбы для выведения из строя российских беспилотников. Затем они разворачивают рои своих собственных беспилотников для поиска целей и нанесения ударов по российским позициям. За этими ударами следуют наземные войска, которые опрокидываются для обеспечения безопасности в этом районе. Этот процесс повторяется систематически, что позволяет украинцам одерживать стабильные победы.

Напомним, из-за эффективной работы украинских РЭБ, препятствующих связи и дронам врага, россияне вынуждены переходить на проводную связь.

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