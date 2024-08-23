Ночью оккупанты обстреляли села на Харьковщине, два человека получили ранения
Российские захватчики за прошедшие сутки и ночью 23 августа обстреляли ряд населенных пунктов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В результате обстрела в 4 утра в селе Шийковка горела трава на площади 200 м кв. В селе Богуславка в результате обстрела горели дома Пострадала 78-летняя женщина, под завалами вероятно находится пожилой мужчина. Продолжаются спасательные работы.
Из артиллерии враг обстрелял село Колесниковка, поврежден жилой дом, ранен 46-летний мужчина.
За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались населенные пункты Изюмского, Богодуховского и Купянского районов.
Вблизи села Новоплатоновка в результате обстрела горела лесная подстилка на ориентировочной площади 5 га.
В результате вражеского обстрела из РСЗО Богодухова повреждено частное предприятие, шесть частных домов, два многоквартирных дома, четыре автомобиля. Пострадали 8 человек, среди них 15-летний ребенок. Погиб 57-летний мужчина.
Возникли пожары в результате обстрелов в селах Семенов Яр, Новоосиново, Глушковка и Отрадное.
Предварительно в результате минометного обстрела пгт Купянск-Узловой горела хозяйственная постройка. Повреждена гражданская инфраструктура. Пострадал 65-летний мужчина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль