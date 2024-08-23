Вночі окупанти обстріляли села на Харківщині, дві людини дістали поранення
Російські загарбники минулої доби та вночі 23 серпня обстріляли низку населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу о 4 ранку у селі Шийківка горіла трава на площі 200 м кв. У селі Богуславка внаслідок обстрілу горіли будинки Постраждала 78-річна жінка, під завалами ймовірно знаходиться літній чоловік. Тривають рятувальні роботи.
З артилерії ворог обстріляв село Колісниківка, пошкоджено житловий будинок, поранено 46-річного чоловіка.
Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися населені пункти Ізюмського, Богодухівського та Куп'янського районів.
Поблизу села Новоплатонівка внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на орієнтовній площі 5 га.
Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ Богодухова пошкоджено приватне підприємство, шість приватних будинків, два багатоквартирні будинки, чотири автівки. Постраждали 8 людей, серед них 15-річна дитина. Загинув 57-річний чоловік.
Виникли пожежі внаслідок обстрілів у селах Семенів Яр, Новоосинове, Глушківка та Одрадне
Попередньо внаслідок мінометного обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий горіла господарча споруда. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Постраждав 65-річний чоловік.
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