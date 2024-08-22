В Козачій Лопані на Харківщині після обстрілу окупантів виявили тіла двох загиблих жінок

У Козачій Лопані на Харківщині на місці російського удару по будівлі місцевої адміністрації були виявлені тіла двох місцевих мешканок.

Про це повідомив глава Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальники ДСНС протягом дня розбирали завали спільно з жителями селища, старостою та працівниками Дергачівської міської ради. Через активність російських FPV-дронів та загрозу артилерійських ударів до розбору завалів не вдалося залучити спецтехніку.

"Під час пошукових робіт були виявлені тіла двох місцевих мешканок, які допомагали у роботі старостинського округу. Основне завдання натепер – деблокувати їх та передати тіла жінок рідним для поховання", – повідомив голова МВА.

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Окупанти вдарили по селищу Козача Лопань 21 серпня. В Харківській ОВА повідомляли, що троє людей перебувають під завалами. Згодом стало відомо, що одну жінку з легкими ушкодженнями вдалося врятувати.