В Казачьей Лопани на Харьковщине после обстрела со стороны оккупантов обнаружили тела двух погибших женщин

В Казачьей Лопани на Харьковщине на месте российского удара по зданию местной администрации были обнаружены тела двух местных жительниц.

Об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Спасатели ГСЧС в течение дня разбирали завалы совместно с жителями поселка, старостой и работниками Дергачевского городского совета. Из-за активности российских FPV-дронов и угрозы артиллерийских ударов к разбору завалов не удалось привлечь спецтехнику.

"Во время поисковых работ были обнаружены тела двух местных жительниц, которые помогали в работе старостинского округа. Основная задача на данный момент - деблокировать их и передать тела женщин родным для захоронения", - сообщил глава ГВА.

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Оккупанты ударили по поселку Казачья Лопань 21 августа. В Харьковской ОГА сообщали, что три человека находятся под завалами. Впоследствии стало известно, что одну женщину с легкими повреждениями удалось спасти.