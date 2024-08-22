Оккупанты нанесли 88 ударов по Сумщине в течение дня: 2 человека погибли, 3 - ранены
22 августа россияне совершили 88 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 209 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Дружбовская громада: осуществлен авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Великописаревская громада: произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (5 взрывов), артобстрел (5 взрывов), минометные обстрелы (12 взрывов), обстрелы FPV-дронами (4 взрыва).
- Краснопольская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва), минометные обстрелы (37 взрывов), артобстрелы (25 взрывов).
- Середино-Будская громада: враг нанес авиаудар КАБ (2 взрыва), обстрел из минометов (4 взрыва), удары FPV-дронами (9 взрывов). Кроме того, произошел сброс взрывных устройств с БпЛА (6 взрывов).
- Эсманьская громада: осуществлены авиаудары КАБ (11 взрывов), обстрелы FPV-дронами (7 взрывов), минометные обстрелы (18 взрывов). В результате обстрела FPV-дроном погибло 2 гражданских лица, 1 гражданское лицо получило ранения.
- Белопольская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады. Также враг бил из артиллерии (3 взрыва), нанес авиаудары КАБ (3 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Глуховская громада: нанесены удары FPV-дронами (19 взрывов), в результате обстрелов ранен 1 гражданский человек.
- Миропольская громада: был авиаудар КАБ (3 взрыва).
- Хотинская громада: россияне ударили из РСЗО (1 взрыв).
- Зноб-Новгородская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.
- Юнаковская громада: россияне били из артиллерии (3 взрыва).
- Свесская громада: осуществлены авиаудары КАБ (4 взрыва), в результате чего получил ранения 1 гражданский человек.
- Новослободская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (4 взрыва).
- Садовская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: нанесены удары FPV-дронами (4 взрыва).
Ранее сообщалось, что российские войска атаковали КАБами Эсманскую громаду Сумщины, в результате чего погибли 2 человека.
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