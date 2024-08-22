РФ ударила КАБами по Сумщине: Погибли двое мужчин, ранена женщина
Российские войска атаковали КАБами Эсманскую громаду Сумщины, в результате чего погибли 2 человека.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщили в прокуратуре области.
Около 13:00 окаупанты сбросили два КАБа на гражданскую инфраструктуру Эсманьской громады Шосткинского района.
Погибшим мужчинам было 74 и 67 лет. Жена одного из погибших получила ранение, она в больнице.
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Около двери
В них стреляли -
Они умирали!
Но были те,
Кто их пожалели
Те ,то открыл
Зверям эти двери
Зверей встретили песни
И добрый смех!
Звери вошли
И убили всех!»