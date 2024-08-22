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Новини Війна
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РФ вдарила КАБами по Сумщині: Загинули двоє чоловіків, поранено жінку

РФ скинула КАБи на Сумщину: Загинули 2 особи

Російські війська атакували КАБами Есманську громаду Сумщини, внаслідок чого загинули 2 особи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили у прокуратурі області.

Близько 13:00 окупанти скинули два КАБи на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району.

Загиблим чоловікам було 74 та 67 років. Дружина одного із загиблих дістала поранення, вона в лікарні.

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Автор: 

обстріл (28183) Сумська область (3534) КАБ (345)


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22.08.2024 15:10 Відповісти
«Стояли звери

Около двери

В них стреляли -

Они умирали!

Но были те,

Кто их пожалели

Те ,то открыл

Зверям эти двери

Зверей встретили песни

И добрый смех!

Звери вошли

И убили всех!»
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22.08.2024 15:22 Відповісти
 
 