РФ вдарила КАБами по Сумщині: Загинули двоє чоловіків, поранено жінку
Російські війська атакували КАБами Есманську громаду Сумщини, внаслідок чого загинули 2 особи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили у прокуратурі області.
Близько 13:00 окупанти скинули два КАБи на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району.
Загиблим чоловікам було 74 та 67 років. Дружина одного із загиблих дістала поранення, вона в лікарні.
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Около двери
В них стреляли -
Они умирали!
Но были те,
Кто их пожалели
Те ,то открыл
Зверям эти двери
Зверей встретили песни
И добрый смех!
Звери вошли
И убили всех!»