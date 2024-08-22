РФ вдарила КАБами по Сумщині: Загинули двоє чоловіків, поранено жінку

Російські війська атакували КАБами Есманську громаду Сумщини, внаслідок чого загинули 2 особи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили у прокуратурі області.

Близько 13:00 окупанти скинули два КАБи на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району.

Загиблим чоловікам було 74 та 67 років. Дружина одного із загиблих дістала поранення, вона в лікарні.

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