Окупанти завдали 88 ударів по Сумщині протягом дня: 2 людей загинуло, 3 - поранені
22 серпня росіяни здійснили 88 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 209 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Дружбівська громада: здійснено авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Великописарівська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (5 вибухів), артобстріл (5 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів), обстріли FPV-дронами (4 вибухи).
- Краснопільська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи), мінометні обстріли (37 вибухів), артобстріли (25 вибухів).
- Середино-Будська громада: ворог завдав авіаудару КАБ (2 вибухи), обстрілу з мінометів (4 вибухи), ударів FPV-дронами (9 вибухів). Крім того, відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (6 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено авіаудари КАБ (11 вибухів), обстріли FPV-дронами (7 вибухів), мінометні обстріли (18 вибухів). Унаслідок обстрілу FPV-дроном загинуло 2 цивільні особи, 1 цивільна особа отримала поранення.
- Білопільська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також ворог бив з артилерії (3 вибухи), завдав авіаударів КАБ (3 вибухи), удару FPV-дроном (1 вибух).
- Глухівська громада: завдано ударів FPV-дронами (19 вибухів), внаслідок обстрілів поранена 1 цивільна особа.
- Миропільська громада: був авіаудар КАБ (3 вибухи).
- Хотінська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
- Юнаківська громада: росіяни били з артилерії (3 вибухи).
- Свеська громада: здійснено авіаудари КАБ (4 вибухи), унаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа.
- Новослобідська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (4 вибухи).
- Садівська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух).
- Шалигинська громада: завдано ударів FPV-дронами (4 вибухи).
Раніше повідомлялось, що російські війська атакували КАБами Есманську громаду Сумщини, внаслідок чого загинули 2 особи.
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