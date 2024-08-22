Окупанти завдали 88 ударів по Сумщині протягом дня: 2 людей загинуло, 3 - поранені

22 серпня росіяни здійснили 88 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 209 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Дружбівська громада: здійснено авіаудар КАБ (2 вибухи).

Великописарівська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (5 вибухів), артобстріл (5 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів), обстріли FPV-дронами (4 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи), мінометні обстріли (37 вибухів), артобстріли (25 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог завдав авіаудару КАБ (2 вибухи), обстрілу з мінометів (4 вибухи), ударів FPV-дронами (9 вибухів). Крім того, відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (6 вибухів).

Есманьська громада: здійснено авіаудари КАБ (11 вибухів), обстріли FPV-дронами (7 вибухів), мінометні обстріли (18 вибухів). Унаслідок обстрілу FPV-дроном загинуло 2 цивільні особи, 1 цивільна особа отримала поранення.

Білопільська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також ворог бив з артилерії (3 вибухи), завдав авіаударів КАБ (3 вибухи), удару FPV-дроном (1 вибух).

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Глухівська громада: завдано ударів FPV-дронами (19 вибухів), внаслідок обстрілів поранена 1 цивільна особа.

Миропільська громада: був авіаудар КАБ (3 вибухи).

Хотінська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Юнаківська громада: росіяни били з артилерії (3 вибухи).

Свеська громада: здійснено авіаудари КАБ (4 вибухи), унаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа.

Новослобідська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (4 вибухи).

Садівська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух).

Шалигинська громада: завдано ударів FPV-дронами (4 вибухи).

Раніше повідомлялось, що російські війська атакували КАБами Есманську громаду Сумщини, внаслідок чого загинули 2 особи.

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