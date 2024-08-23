Политика Запада относительно умиротворения РФ еще больше провоцирует диктатора Путина, - Politico

И Европа, и США должны признать, что страх спровоцировать Москву является тем, что в итоге еще больше провоцирует Кремль и Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в материале Politico написал академический директор Амстердамского университета Эндрю Чахоян.

Он отмечает, что союзники Украины оправдывают Россию на свой страх и риск. И как бы странно это ни звучало, они делают это охотно, несмотря на неопровержимые доказательства, несмотря на очевидную опасность, которую она представляет не только для Украины, но и для всего мира.

Постоянные попытки понять и оправдать действия Путина, несмотря на очевидную агрессивность Москвы, только поощрили Кремль к еще более агрессивному поведению. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис очень уместно высказался по этому поводу. Он считает, что вместо того, чтобы беспокоиться о том, что Путин сделает в случае поражения России, следует больше волноваться о том, что произойдет, если Россия победит.

"Москва не остановится, пока мы ее не остановим. И искать золотую середину - это иллюзия. История показывает, что когда Россия сталкивается со слабостью и нерешительностью, она идет на эскалацию; но когда она сталкивается с силой и решительностью, она отступает. В 1989 году, будучи ядерной сверхдержавой - одной из двух на то время в мире - Советский Союз проиграл войну в Афганистане и вернулся домой", - пишет Чахоян.

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